Le calendrier scolaire remani?, 142 jours de classe

Il faut souligner que le minist?re de l’?ducation nationale et de la Formation professionnelle avait fix? la rentr?e scolaire au pr?alable au 5 septembre, avant de la reporter au 3 octobre. ? cause de la crise du carburant, la rentr?e des classes a avort? durant tout le mois d’octobre. Ce n’est qu’au mois de novembre que la rentr?e scolaire a ?t? effective dans certaines r?gions du pays. La reprise se fait graduellement pour le moment pour atteindre un total de 66% d’?coles qui ont fonctionn? sur tout le territoire national, selon les chiffres du MENFP.

