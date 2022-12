Le Canada d?p?che une mission diplomatique en Ha?ti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Selon le communiqu?, l’ambassadeur Rae consultera, au cours de cette mission, des personnalit?s politiques de haut niveau, des membres de la soci?t? civile, les Nations Unies et d’autres acteurs cl?s sur les options permettant de soutenir les efforts men?s par les Ha?tiens pour faire face aux crises humanitaires et de s?curit?. Les ?changes porteront ?galement sur le r?le que le Canada pourrait jouer dans la r?ponse internationale.

