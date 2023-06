Le Canada et la République dominicaine déterminés à renforcer leur coopération pour aider à résoudre la crise haïtienne

​

​

Le Canada et la République dominicaine se disent déterminés à renforcer leur coopération pour aider à résoudre la crise haïtienne.

Mettant en avant leurs solides relations bilatérales de longue date, le Canada et la République dominicaine, dans une déclaration commune publiée ce mercredi 21 juin, réaffirment leur détermination à travailler d’un commun accord pour aider à résoudre la crise haïtienne.

“Comme cela a été souligné lors de l’appel bilatéral entre le président Abinader et le Premier ministre Trudeau le 30 mars dernier, le Canada et la République dominicaine sont déterminés à renforcer leur coopération pour aider à résoudre la crise actuelle en Haïti, en vue de soutenir les solutions prises en charge et dirigées par les Haïtiens pour un retour à la stabilité”, lit-on dans ce communiqué disponible sur le site internet du gouvernement canadien.

Les deux pays disent reconnaître que “le rétablissement de la stabilité en Haïti réduira le fardeau considérable qui pèse sur la République dominicaine, son seul voisin terrestre, notamment la pression sociale et les contraintes budgétaires qui pèsent sur les services sociaux dominicains”.

Le Canada et la République dominicaine conviennent également que l’ampleur de la crise en Haïti nécessite un renforcement de la coopération internationale au développement, de l’aide humanitaire et de l’assistance en matière de sécurité. “Cela inclut le renforcement des capacités par la fourniture d’équipements, d’assistance technique et de formation”, indique ce communiqué.

À cet effet, les deux pays réaffirment leur engagement à continuer à travailler ensemble et avec la communauté internationale pour soutenir une solution à long terme à la crise actuelle, par et pour les Haïtiens. “Nous renforcerons la coordination en Haïti, en République dominicaine, au Canada et dans d’autres lieux si nécessaire, notamment par une présence accrue dans les ambassades du Canada à Port-au-Prince et à Saint-Domingue”, promettent-ils.

Cette déclaration conjointe intervient après le refus des autorités dominicaines de faire de leur pays le siège d’un bureau de coordination de l’aide à la sécurité en faveur d’Haïti comme le souhaite le gouvernement canadien.

Plusieurs personnalités importantes en République dominicaine se sont opposées publiquement à cette initiative du gouvernement canadien. Le ministre des affaires étrangères dominicain Roberto Álvarez avait déclaré sur Twitter le 16 juin dernier que son pays n’a discuté, ni accordé d’autorisation pour l’installation sur leur territoire d’un bureau de coordination du soutien à la Police Nationale d’Haïti (PNH).

