Le Canada et les USA livrent des d’?quipements et r?affirment leur soutien ? la PNH

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ces ?quipements comprennent notamment des v?hicules tactiques et blind?s. La livraison de ces mat?riels faisait partie d’une op?ration conjointe impliquant des avions de l’Aviation royale canadienne et de l’Arm?e de l’air am?ricaine >>, peut-on lire dans cette d?claration, samedi 15 octobre 2022.

Le Canada et les Etats-Unis ont r?affirm? leur d?termination ? aider la PNH dans sa lutte face aux gangs dans une d?claration conjointe annon?ant l’arriv?e d’?quipements ? Port-au-Prince. << Aujourd'hui, des avions militaires am?ricains et canadiens sont arriv?s ? Port-au-Prince, en Ha?ti, pour transporter de l'?quipement de s?curit? essentiel, achet? par le gouvernement ha?tien, au directeur g?n?ral de la Police nationale ha?tienne (PNH).

