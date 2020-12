Le Canada a franchi vendredi le seuil des 400.000 cas de coronavirus, à peine plus de deux semaines après avoir atteint les 300.000, marquant une accélération de la pandémie dans ce pays. Vendredi après-midi, le Canada recensait 400.031 infections depuis le début de la pandémie dans le pays, à la mi-mars, et 12.470 morts, selon les chiffres des provinces et territoires rapportés par les chaînes Radio-Canada et CTV. Pays de 38 millions d’habitants, le Canada est passé de…