Le Canada lance un nouveau processus pour accueillir les nouveaux arrivants qualifiés ayant une expérience de travail dans des emplois prioritaires en tant que résidents permanents.

Le Canada lance un nouveau processus pour accueillir des travailleurs qualifiés avec des compétences, une formation ou une capacité linguistique spécifique. Cette approche vise à combler les pénuries de main-d’œuvre et renforcer les communautés francophones à travers le pays.

Ce mercredi 31 mai, le ministre de l’Immigration et la citoyenneté de ce pays, Sean Fraser, a annoncé le tout premier lancement de la “sélection axée sur les ensembles” pour le système phare de gestion de l’immigration économique du Canada, appelé “Entrée express”.

La “sélection axée sur les ensembles” permettra au Canada d’émettre des invitations à présenter une demande aux potentiels résidents permanents ayant des compétences, une formation ou des compétences linguistiques spécifiques, selon un communiqué de Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

En plus de se concentrer sur les candidats qui maîtrisent la langue française, ce programme ciblera les personnes avec une expérience de travail dans les domaines suivants : les métiers de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, les métiers, tels que charpentiers, plombiers et entrepreneurs, les transports, l’agriculture et l’agroalimentaire.

Le ministre Fraser souligne que “permettre à l’immigration Canada d’inviter davantage de travailleurs qualifiés dans ces professions ciblées soutiendra l’engagement du Canada à accueillir les professionnels en demande dans les collectivités de tout le pays”.

“Partout où je suis allé, j’ai entendu haut et fort le message des employeurs à la grandeur du pays qui connaissent des pénuries chroniques de main-d’œuvre. Ces modifications apportées au système Entrée express garantiront qu’ils disposent des travailleurs qualifiés dont ils ont besoin pour grandir et réussir”, a-t-il déclaré.

Selon Emploi et Développement social Canada, le nombre de professions en pénurie a doublé entre 2019 et 2021.

De plus amples détails sur le calendrier des invitations pour les catégories individuelles et sur la manière de présenter une demande seront annoncés dans les semaines à venir. Mais les premières invitations à présenter une demande par ensemble devraient être envoyées cet été, a fait savoir IRCC.

Créé en 2015, Entrée express vise à répondre aux besoins changeants de l’économie et du marché du travail du Canada. Il s’agit d’un système de gestion des demandes phare du Canada pour les personnes qui cherchent à immigrer de façon permanente par le biais du Programme fédéral des travailleurs qualifiés, du Programme fédéral des métiers spécialisés, de la Catégorie de l’expérience canadienne et d’une partie du Programme des candidats des provinces.

