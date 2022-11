Le Canada sanctionne l’ancien pr?sident Michel Martelly et les anciens premiers ministres ha?tiens Laurent Lamothe et Jean Henry C?ant

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<>, a annonc? ce dimanche 20 novembre 2022 le premier ministre canadien Justin Trudeau qui participe au Sommet de la Francophonie en Tunisie.

Quelques minutes apr?s cette annonce, les noms ont ?t? d?voil?s. Il s’agit de l’ancien pr?sident Michel Martelly et des anciens premiers ministres Laurent Lamothe, nomm? par Martelly et Jean Henry C?ant qui fut premier ministre sous la pr?sidence de Jovenel Mo?se.

Lors de la conf?rence de presse au Sommet de la Francophonie, le ministre Jean V. G?n?us qui se trouvait aux c?t?s du premier ministre canadien en a profit? pour lancer un appel ? la communaut? internationale face ? l’urgence de la situation en Ha?ti. <>. <>, a-t-il dit

Comme pour r?pondre ? l’appel du ministre G?n?us, la ministre M?lanie Joly a demand? au Mexique, ? l’Argentine et au Rwanda de soutenir la demande d’aides techniques d’Ha?ti pour neutraliser les bandes arm?es

La ministre des Affaires ?trang?res du Canada, M?lanie Joly, a cependant continu? d’insister sur le fait <>. Elle ?tait pr?sente ? la conf?rence de presse au Sommet de la Francophonie en Tunisie, tenue dimanche 20 novembre 2022.

L’annonce de ces sanctions s’ajoute ? d’autres d?j? prises. Ces derni?res semaines, le Canada et les ?tats-Unis d’Am?rique ont sanctionn?, des chefs de gangs, des ministres en exercice qui ont ?t? depuis remplac?s, le pr?sident du S?nat ha?tien, un s?nateur en exercice et d’anciens parlementaires qui ont occup? les plus hautes fonctions au Parlement ha?tien.

Toutes ces personnes devraient bient?t se retrouver sur une liste que les Nations Unies pr?parent o? d’autres noms vont s’ajouter y compris des hommes d’affaires ?voluant en Ha?ti, selon des sources diplomatiques.