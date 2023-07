The content originally appeared on: juno7 – Haïti News

​

​

Coopération : Signature d’un protocole d’entente de 5 millions de dollars entre le Canada et Haïti pour le renforcement des Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPME). Les gouvernements canadien et haïtien ont signé ce jeudi 13 juillet un protocole d’entente pour renforcer les Micro, Petites et Moyennes entreprises (MPME) en Haïti. Ce sont le ministre […]