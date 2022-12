Le Canada va envoyer d’autres blind?s en Ha?ti, selon Bob Rae

The content originally appeared on: News Americas Now

Le gouvernement Trudeau enverra bient?t plus de v?hicules blind?s en Ha?ti et imposera de nouvelles sanctions contre des individus, a annonc? l’ambassadeur canadien ? l’ONU Bob Rea. Monsieur Rae en a fait l’annonce au cours d’une entrevue ? CBC News autour de la situation en Ha?ti. M. Rae a ?voqu? les efforts de son pays visant ? r?soudre la crise s?curitaire lors de cet entretien. Au cours de cette entrevue, Bob Rae n’a pas pr?cis? s’il parlait des blind?s command?s par l’Etat ha?tien ou non. Avant son d?part d’Ha?ti ? l’issue d’une mission, le 9 d?cembre dernier, il avait r?pondu au Nouvelliste ? propos de cette commande. <>, avait r?pondu Rae ? la question de savoir si le Canada allait continuer avec la livraison des ?quipements achet?s par Ha?ti. <>, avait-il ajout?. A CBC News, l’ambassadeur a ?galement indiqu? que le Canada pr?voit d’envoyer trois experts pour travailler avec la police nationale ha?tienne et ?valuer les besoins. Selon lui, l’objectif de son pays est de mieux ?quiper la police ha?tienne. <>, a-t-il d?clar?. Cette semaine, le premier ministre Justin Trudeau a assur? que son pays reste d?termin? ? jouer un r?le de leader dans une ?ventuelle intervention de la communaut? internationale en Ha?ti. Lors d’une entrevue de fin d’ann?e accord?e ? La Presse canadienne, le chef du gouvernement a plaid? pour une nouvelle approche en Ha?ti. Ce, argue-t-il, afin de ne pas r?p?ter les erreurs du pass?. <>, a d?clar? Trudeau. <>

