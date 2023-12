Le Canado Technique lance les activités marquant son 50eme anniversaire

​

Le CFPH (CANADO TECHNIQUE) lance les activités marquant son 50eme anniversaire.

Le centre de Formation Professionnelle d’Haiti a lancé, le mercredi 29 novembre, en présence du ministre de l’éducation Nationale et de la formation professionnelle, Nesmy Manigat, de l’ambassadeur du Canada en Haïti, André François Giroux , du président de la chambre de commerce Haitiano Canadienne les activités devant marquer les 50 ans de fondation du CFPH (CANADO TECHNIQUE) sous la direction du Frère Garry Pierre de la congrégation des Frères du Sacré-Cœur.

Ce lancement a eu lieu au cours d’une fastidieuse cérémonie de graduation de 267 étudiants dans différentes filières pour souligner la nécessité de former des professionnels et des cadres dans la perspective d’une nouvelle Haïti.

Le Ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle dit croire que ces jeunes diplômés vont intégrer les différentes entreprises de la place en quête de professionnels qualifiés qui sont de plus en plus rares à trouver.

L’ambassadeur du Canada et parrain de la promotion, de son coté, a offert au nom du gouvernement canadien 50 bourses d’études à 50 jeunes filles des quartiers populaires en vue de motiver cette catégorie de la jeunesse Haïtienne à se former pour se développer et changer son environnement.

Le frère Garry PIERRE, directeur du CANADO TECHNIQUE, a, pour sa part, encouragé les récipiendaires à s’engager sur la route menant au centenaire de cette prestigieuse institution pour le profit du plus grand nombre.

Cet événement a permis à plusieurs centaines d’étudiants qui sont déclarés aptes à intégrer le marché du travail d’obtenir leurs diplômes dans différentes filières telles électromécanique, Réseaux informatiques télécommunications et Mécanique d’entretien industrielle.

