Le Cantave K Comedy Club fête son premier anniversaire avec un spectacle hilarant

​

​

“Ha-Hanniversaire” : Le Cantave K Comedy Club célèbre son premier anniversaire dans un Le Villate plein à craquer.

Le Villate a accueilli le dimanche 21 juillet une foule enthousiaste venue célébrer le premier anniversaire du Cantave K Comedy Club. Dans une ambiance électrique, le spectacle intitulé “Ha-Hanniversaire” a réuni les amateurs d’humour pour une soirée mémorable, remplie de rires et de réflexions.

Les humoristes Berny, Florentz, Abhélard, Boucher, Godard, et d’autres encore ont captivé le public avec leurs performances. En abordant des thèmes variés tels que les comportements des parents haïtiens envers leurs enfants, les critiques sur les formes physiques, et les attitudes des internautes dans les groupes WhatsApp, les artistes ont su utiliser l’humour pour véhiculer des messages puissants.

Ce premier anniversaire est célébré dans un contexte sécuritaire difficile pour Haïti, particulièrement dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Malgré les défis, les spectateurs ont profité de cette occasion pour rire ensemble, en famille et entre amis, redécouvrant le sourire que le pays peine à retrouver.

La soirée a également été marquée par une vente aux enchères, où trois maillots ont été vendus entre 10 000 et 20 000 gourdes, en signe de solidarité et de soutien au Cantave K Comedy Club. Cette initiative démontre l’engagement du public à soutenir l’art et la culture dans un contexte difficile.

Le Cantave K Comedy Club a vu le jour après un atelier de formation pour jeunes talents en 2022, organisé lors d’une tournée humoristique lancée par Cantave K. À chaque étape de la tournée, des ateliers gratuits en écriture humoristique ont été proposés aux jeunes aspirants humoristes. Ces ateliers se sont déroulés à BANJ le 11 mai, au collège de Côte Plage (Carrefour) le 16 mai, à l’Alliance Française de Jérémie le 7 juin, et à Saint-Marc le 14 juin 2022. Un an plus tard, en juin 2023, le Cantave K Comedy Club était officiellement créé.

La soirée “Ha-Hanniversaire” a été un franc succès, témoignant du talent et de la persévérance des humoristes haïtiens, et offrant une bouffée d’air frais aux habitants de Port-au-Prince en quête de moments de joie et de légèreté. Le Cantave K Comedy Club continue de grandir et de jouer un rôle crucial dans la scène humoristique haïtienne, promettant encore de nombreuses soirées mémorables à venir.

À lire aussi:

L’ambassadeur des États-Unis aux Nations unies est en visite officielle en Haïti