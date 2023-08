Le CAPPOH exhorte les forces politiques à abandonner leurs exigences arbitraires pour entamer le processus du dialogue inter-haïtien

​

Le Caucus des Partis Politiques Haïtiens (CAPPOH) appellent les forces politiques à abandonner leurs exigences arbitraires pour entamer le processus du dialogue inter-haïtien.

À travers un communiqué de presse en date du 25 août 2023, plusieurs partis politiques, regroupés au sein du Caucus des Partis Politiques Haïtiens (CAPPOH), ont lancé un appel aux forces politiques du pays pour qu’ils abandonnent leurs exigences arbitraires, trompeuses et cyniques pour entamer le processus du dialogue inter-haïtien et la construction d’un Etat au service de la nation.

Dans ce document, les partis en question notamment PLANSPA, PENH, Fòs Gran Nò, UNDH et OLAH déplorent l’absence de progrès politique du côté des dirigeants haïtiens pour mettre fin à cette crise qui est d’une ampleur « inimaginable» et de l’absence de progrès substantiels susceptibles de mener à un véritable processus politique capable de juguler les différents problèmes auxquels la nation haïtienne fait face depuis des décennies.

“Le Caucus se sent indigné de reconnaître comment toutes les forces vives de la nation haïtienne demeurent profondément inquiètes et, malgré tous les efforts de revendication qu’il a engagés en tant que partie concernée ayant des intérêts dans les résultats, aucun changement réel n’a été réalisé pour construire une vision politique commune sur la base d’un véritable processus politique”, écrivent-ils.

Ces partis déplorent également le fait que la population est aux abois alors que les acteurs politiques, insouciants, continuent leur pratique politique politicienne pour faire sombrer davantage le pays dans le chaos pendant qu’ils cherchent à tout prix à s’emparer des pouvoirs de l’Etat à l’insu du Peuple.

Par ailleurs, ces organisations politiques demandent au Premier ministre Ariel Henry de prévaloir au niveau de l’Etat de l’Équilibrisme Politique dans la gestion de la chose publique en invitant autour d’une table, de manière urgente, tous les secteurs de la vie nationale à soutenir l’émergence d’une démocratie plus pacifique et à opter pour une solution politique globale.

À cet effet, elles proposent de procéder au changement du gouvernement actuel et mettre en place un nouveau gouvernement plus inclusif, d’embaucher des personnalités à sensibilité populaire capables d’agir dans l’intérêt de la nation et d’aider à rétablir l’autorité de l’Etat sur toute l’étendue du territoire national à la suite de l’accord du 21 décembre 2022, de tirer partie de l’environnement de la transition politique actuelle pour entreprendre des réformes politiques inclusives, de gérer les enjeux relatifs aux besoins de la population : la paix, le développement, l’équité, la justice, l’environnement, la démocratie et la liberté, de promouvoir pour le compte de la population une politique d’élargissement des services publics et une gouvernance réactive, entre autres.

