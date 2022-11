Le carburant n’est toujours pas disponible dans le Nord, alerte la Chambre de commerce

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Selon les informations recueillies par la CCI du Nord, les distributions se font ? Port-au-Prince et des camions citernes remplis de combustible avaient laiss? la capitale en direction du Nord. Cependant <>, a r?v?l? la chambre de commerce et d’industrie du Nord dans la note portant la signature de Steeve A. Mathieu, pr?sident de la CCIN.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.