Le CARDH annonce la reprise partielle de ses activités

Le Centre d’Analyse et de Recherche en Droits de l’Homme (CARDH) a annoncé la reprise partielle de ses activités.

À travers une note en date du 29 janvier 2024, le Centre d’Analyse et de Recherche en Droits de l’Homme (CARDH) a informé qu’il reprendra partiellement ses activités à partir du mercredi 31 janvier 2024.

“La situation sécuritaire s’aggrave ! Le Centre d’analyse et de recherche en droits de l’homme (CARDH) réaffirme l’obligation de l’État haïtien, par l’entremise du gouvernement, de créer les conditions devant favoriser l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celle de la coopération internationale de pallier les manquements au nom de la responsabilité de protéger” souligne la note.

À rappeler que le 23 novembre 2023, le CARDH à travers une note avait annoncé la suspension provisoirement de ses activités en attendant que des mesures de protection soient prises pour qu’il puisse continuer à les mener normalement. Cette décision a été prise en raison d’informations et d’indices concordants indiquant qu’il était sous la menace.

