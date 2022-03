Le carnaval 2022 a bel et bien eu lieu

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’edition 2022 du carnaval ne restera pas dans les memoires en depit du fait que des dizaines de milliers de fetards ont fait le deplacement dans plusieurs villes du pays pour les trois jours gras. Les deguisements et les couleurs n’etaient pas de la fete et les grands tenors n’ont pas repondu presents cette annee. Le gouvernement avait decide, en raison des enormes problemes economiques auxquels le pays fait face, de ne pas organiser de carnaval national. En depit de la promesse d’accompagner des municipalites pour leurs activites carnavalesques respectives, le doute planait. Toutefois, plusieurs villes du pays ont reussi a faire danser leurs habitants avec peu de moyens.

Hinche a attire les plus grands noms

<>, tel a ete le theme retenu cette annee pour la troisieme edition du carnaval de la ville. Des tenors de l’industrie musicale haitienne, des operateurs culturels, entre autres acteurs, ont pris part a ce grand evenement ayant reuni plusieurs milliers de gens. Malgre un pauvre defile artistique et de bandes a pied, sept chars sonorises dont des tenors comme Mass Konpa, RAM, Boukman Eksperyans, Roody Roodboy, Kreyol La, Ekip, Maestro… ont pu offrir leur performance pendant les trois jours gras du parcours malgre la pluie qui s’abattait sur la ville de temps en temps. Apres un mauvais depart le premier jour, Hinche s’est repris et les deux autres jours ont eu meilleure note. Kreyol et Ekip sont les deux groupes qui ont reussi a draine la grande foule.

Les Jacmeliens ont danse durant les trois jours gras

Si le maire de la ville, Dr. Marky Kessa, hesitait a realiser des activites pendant les trois jours gras, pour protester contre la petite somme donnee a Jacmel cette annee (10 millions de gourdes) la population a quand meme eu droit a des festivites. Pour voler au secours du carnaval de Jacmel, selon les explications du porte-parole de Caresem, Blaise Elie, ils se sont transcendes pour offrir le meilleur d’eux-memes : un carnaval par son cote artistique. Caresem, cette federation d’associations de groupes masques, a defile durant les jours gras.

Une quinzaine de bandes a pied, des milliers de mascarades issus d’une vingtaine d’associations de groupes masques membres de la federation Caresem, une dizaine de troupes de danse et une dizaine de groupes musicaux ont anime la ville. Les acteurs ont mis le paquet pendant deux jours : dimanche et mardi gras. Invincibles de Jacmel, Lekol La, Krem, 45 Soldiers Fofa, Hotmen Rap, Jouvenceaux et des bandes a pied comme Bel Plezi Band, Fresh Up, Fresh Style, Baget Magik, Family Band, Feeling Band, Dolphins Band et deux formations musicales, Invincibles de Jacmel et Lekol La ont occupe le beton et fait sensation en satisfaisant le public, en quete de defoulement et de plaisir.

Port-au-Prince : trois jours gras mi-figue mi-raisin

La mairie de Port-au-Prince a lance les festivites carnavalesques de la premiere ville du pays le dimanche 27 fevrier 2022. Pendant les trois jours 3 disc-jockey ont arrose d’ambiance un public en liesse. Pour le reste, le comite aurait pu faire mieux, notamment par rapport a l’eclairage du parcours dans ce contexte d’insecurite. Le public, quant a lui, a investi le Champ de Mars en quete d’ambiance. La pluie torrentielle qui s’est pointee pendant les 3 jours gras ne les a pas arretes. Des adultes en majorite, tout comme des enfants et des adolescents, etaient au Champ-de-Mars pour suivre les defiles artistiques ou les bandes a pied.

Les Dj Cash cash, Tony Mix et Dj Wayne ont surpris les curieux et ceux qui avaient des doutes quant a leur capacite a assurer l’ambiance a eux seuls sur le parcours. Tony Mix, le plus performant des trois, a pendant les deux jours gras, traine derriere lui, une foule interminable. Entre meringues carnavalesques, et des hit raboday, le char de Tony Mix n’a pas eu d’egal au Champ de Mars.

Soulignons les grands efforts du comite du carnaval de Port-au-Prince pour offrir un defile artistique approprie.

<>

Les autorites municipales n’avaient pas pu trouver a temps environ 12 millions de gourdes necessaires pour la performance des orchestres Tropicana d’Haiti et Septentrional pendant les 3 jours gras.

En depit de tout, des milliers de Capois ont pu s’amuser sainement aux rythmes des DJs. Absent durant les deux premiers jours gras, l’Orchestre Septentrional avec sa meringue carnavalesque <> a fait danser plus d’un au dernier jour gras au Cap-Haitien, a l’occasion des festivites carnavalesques de la deuxieme ville du pays tenues sous le theme <> Si cette annee, Tropicana d’Haiti n’a pas propose de meringue carnavalesque, Septen a delivre, une semaine avant les festivites, son <> diffuse en boucle sur les ondes capoises. Plusieurs troupes deguises, bandes a pied et troupes folkloriques, parmi eux <>, <>, <>, <> et <> ont pris part aux festivites carnavalesques.

Petit carnaval aux Cayes

Des 30 millions de gourdes attendus pour l’organisation des festivites carnavalesques des Cayes, la Mairie n’en a recu que 2 millions. A defaut de defile des chars allegoriques, des ecoles de danse et troupes de theatre, la ville n’a realise qu’un court spectacle de rue le mardi gras baptise <> Un spectacle truffe d’imperfections que la population a accueilli en grand nombre au carrefour Orel des Cayes.

Ayant pour mission d’egayer la population sur le macadam des Cayes, les bandes a pieds ont ete impeccables durant toute la periode du carnaval dans la troisieme ville du pays. Avec des anciennes bandes comme Les tirailleurs, l’Avenir, Mabouya et Soulmen ou encore les nouveaux noms comme Vekele Band ou la Familia Band, le challenge, la couleur et l’originalite ont ete remarques. Les south-Riders ont effectue pendant les trois jours gras des exhibitions dans plusieurs coins de rue. A cote des bandes a pieds et les <>, un char musical a apporte sa goutte de plaisir au carnaval. Bien que disposant d’un systeme sonore moyen et un package assez pauvre, il a quand meme ambiance plusieurs milliers de caravaniers de la ville des Cayes.

Les bandes a pied, veritable moteur du carnaval de Jeremie, mais…

Pour la periode carnavalesque, les epicuriens de Jeremie n’ont pas eu d’autre choix, que d’aller se positionner, chaque dimanche a l’angle des rues Hortensius Merlet et Abbe Huet, communement appele <> pour se defouler. Sur les rythmes des bandes a pied, les haut-parleurs des mini bars installes sous des tentes et quelquefois des DJ, ils font la fete. Pourtant cela fait bientot quatre ans depuis que ces bandes n’ont recu aucun appui ni de l’administration centrale ni des autorites municipales.

Certains membres du secteur prive a Jeremie, disent etre bout de souffle a cause de la guerre des gangs a Martissant. A en croire l’une des entrepreneures a Jeremie, qui souhaite garder l’anonymat, l’approvisionnement en marchandises est devenu de plus en plus difficile. Consequences, leurs entrees sont devenues maigres. Difficile pour ces derniers de sponsoriser des activites tel le carnaval. Meme si les responsables des bandes a pied qualifient de pur mensonge ces allegations.

Malgre les incertitudes, il y a bien des activites carnavalesques dans la cite de l’independance durant les trois jours gras,a declare au Nouvelliste l’un des agents interimaires de la ville, Fontaine Badio,ce vendredi 25 Fevrier 2022. Jusqu’a present, les preparatifs sont au point mort, nombreuses sont les questions sur le type de carnaval qu’aura la ville cette annee.

Gonaives pat nan kanaval

Aux Gonaives, les trois jours gras ont ete maigre comme une vache affamee. Les milliers de carnavaliers assoiffes de plaisir ont du se contenter d’une estrade mal fagotee munie d’un systeme sonore inapproprie. Un DJ pour les reprises des meringues a succes etait l’unique plaisir des ambianceurs masses sur la rue Fabre Nicolas Geffrad en face de la mairie. Une tentative de rencontre pour distribuer un cachet aux responsables des bandes a pieds le samedi 26 fevrier s’etait soldee en des disputes, les agents interimaires ont du laisser la mairie sur fond de protestations. Contacte par Le Nouvelliste, ils ont fait savoir qu’il n’ont rien recu du Ministere de la Culture et de la Communication pour la realisation des festivites carnavalesques dans la ville et tous ce qu’ils ont realise etait avec les moyens du bord.

Drame a Desdunes

Malheureusement, ce n’etait pas la grande joie partout. Cinq personnes ont trouve la mort, et plusieurs autres sont sorties grievement blesses, mercredi matin, dans la commune de Desdunes, suite aux activites carnavalesques. Un camion sonorise qui animait l’ambiance, dont le chauffeur etait en etat d’ebriete, n’a pas pu epargner la foule de fetards qui, chantant et dansant, rentraient chez eux. Selon des temoins interroges sur place, <>. C’est ce qui, en toute vraisemblance, aurait cause la tragedie. Les carnavaliers blesses ont ete emmenes d’urgence a l’hopital pour les soins necessaires.