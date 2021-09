Le CEP du 22 septembre n’est plus, les chantiers delicats vont suivre

De toutes les mesures prises par le gouvernement Henry, celle du renvoi de la composition du Conseil electoral provisoire de Jovenel Moise est la plus significative.

Le premier ministre peut se feliciter d’avoir score, meme si aucun gardien ne surveillait les buts et qu’aucun public ne priait pour que l’ancien CEP reste en place.

Ce Conseil electoral, que le president Moise lui-meme gardait sous la main comme monnaie d’echange, au cas ou un jour il obtiendrait un accord avec l’opposition et devait lacher du lest, a toujours ete comme un cheveu sur la soupe. Il s’en est alle comme il etait venu.

Cree sans recherche de compromis, hors des institutions historiquement impliquees dans l’organisation des elections en Haiti, le CEP du 22 septembre a passe une annee <> il lui etait possible de realiser des elections.

Renvoyer ce CEP va faire plaisir a la fois a l’opposition et a tous ceux ( Americains, ONU, PHTK, jovenelistes ) qui poussent pour des elections rapidement.

Ariel Henry prend l’initiative de se donner une utilite apres les critiques acerbes de Daniel Foote. Le tournant le plus important sera de monter un nouveau Conseil qui respecte l’esprit de la Constitution de 1987 ou des arrangements nes d’un accord politique.

Les institutions qui avaient refuse de se joindre a l’aventure du president Moise n’auront aucune raison de laisser passer l’occasion de reprendre leur place au sein de l’organisme electoral si le premier ministre joue cartes sur table.

S’il est deja dit que le chef du gouvernement a enfourche le cheval des elections le plus vite possible a la demande des autorites americaines qui tiennent sa bride courte, le prochain debat sera entre ceux qui sont pour des elections dans les prochains six mois et ceux qui esperent les avoir le plus tot possible.

<> et <> ayant une signification tres eloignee l’une de l’autre.

Apres la delicate operation de montage du nouveau Conseil electoral suivra celle de la loi electorale, ce reglement qui peut exclure ou inclure dans la course electorale les fossoyeurs de la patrie.

La encore, une partie delicate s’annonce.

Renvoyer le CEP du 22 septembre etait une simple formalite, realiser de bonnes elections est le defi qui attend le pays. Dans six mois, dans un an ou plus tard.

Mais pour arriver aux elections, plus que tout, il faudra adresser la situation securitaire. Henry ou un autre chef de gouvernement aura-il l’appui des Americains pour faire une grande toilette a la PNH et renforcer l’institution ? Les autorites haitiennes sauront-elles saisir la perche d’une cooperation en matiere de securite que leur tendent des pays de la region, dont nos voisins dominicains ?

Le pays, avec Ariel Henry ou un autre chef de gouvernement, se mettra-t-il en mode elections <> et courir le risque de nouvelles deflagrations sociales et politiques qui risqueraient d’aggraver encore plus la situation sociale et economique ?

Le PM Henry a choisi l’action. En ciblant la plus facile. Il devra ensuite passer a la realisation du possible. Puis se colleter a l’impossible. Et toujours faire de son mieux.