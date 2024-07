Le challenge TikTok “papa ki pa okipe pitit yo” commence à secouer la communauté haïtienne

​

Le challenge TikTok qui expose les pères irresponsables commence à secouer la communauté haïtienne.

Sur TikTok, les internautes haïtiens ont lancé un challenge visant les pères qui ne s’occupent pas de leurs enfants. Dans ce défi, les auteurs des publications partagent des photos de leurs enfants et dénoncent publiquement les pères qui refusent de prendre leurs responsabilités.

Ce challenge a rapidement gagné en popularité, révélant des réalités souvent passées sous silence et suscitant à la fois des applaudissements et des inquiétudes. Pour certains, ce défi arrive bien trop tard, la question de la responsabilité parentale étant depuis longtemps une source de souffrance pour de nombreuses familles. D’autres, en revanche, voient dans ce mouvement une opportunité de changer les mentalités et de pousser certains hommes à reconnaître et à assumer leurs responsabilités envers leurs enfants.

Des personnes interrogées par Juno7 ont exprimé diverses opinions sur ce phénomène. Certains pensent que ce défi aide à révéler la véritable nature de certains pères, qui se présentent comme des hommes bien tout en négligeant leurs enfants. “Ce défi est une manière de mettre en lumière les incohérences et les hypocrisies de ceux qui prétendent être des hommes bien alors qu’ils abandonnent leurs enfants”, estime Clara. “Si se sou figi yo, sou sa y ap di sou rezo, w ap twonpe wi. Epi yo chaje twou nan manch”, a-t-elle lâché sèchement.

D’autres espèrent que ce défi incitera certains hommes à assumer leurs responsabilités et à ne pas fuir leurs obligations après avoir eu un enfant avec une femme. “Ce défi pourrait bien être le coup de fouet nécessaire pour que certains prennent enfin leurs responsabilités et cessent de fuir après avoir eu un enfant”, a affirmé une jeune femme.

Par ailleurs, le challenge a pris une tournure particulièrement scandaleuse avec une publication sur le compte TikTok de Cherlie D. Cette dernière a présenté deux enfants (deux filles) qu’elle affirme être ceux de Richardson Bigot, un employé de la RTVC, et l’a accusé publiquement de ne pas s’occuper de ses enfants. Cette accusation a provoqué un tollé sur la toile le lundi 22 juillet 2024.

Deux sources proches de la station ont confirmé pour Juno7 que Richardson Bigot a une paire de jumelles, mais elles n’ont pas pu préciser s’il s’occupe ou non d’elles.

Ce challenge soulève ainsi des questions profondes sur les dynamiques familiales et la responsabilité sociale au sein de la communauté haïtienne. Alors que le débat fait rage, il est clair que le challenge sur TikTok a déjà laissé une empreinte indélébile, exposant des vérités douloureuses et incitant à une réflexion collective sur les devoirs des parents envers leurs enfants.

