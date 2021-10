Le chemin du calvaire

De retour d’une visite au Texas, aux USA et a Acuna, au Mexique, accompagnee d’un groupe de journalistes et de cineastes pour mieux comprendre la realite des recents migrants de l’a present fameux pont de Del Rio, au Texas, j’avais le coeur sombre et la tete vide. J’etais incapable de voir sous quel angle aborder le sujet en tant que documentariste, tant la situation paraissait desesperee et compliquee en meme temps. Un cas de migrants fuyant leur terre natale, repetitif, rappelant celui de Guantanamo, des “boat people” captes sur les cotes de la Floride, des Bahamas entres autres. Mais, en nombre massif, et qui annoncait d’autres catastrophes humanitaires a venir. Des entrevues ont ete realisees ca et la, des notes prises, mais toujours cette incertitude et cet inconfort sur comment apprehender le sujet.

A l’aeroport international du Texas, j’ai croise cette femme qui entrait dans les toilettes, en titubant. J’ai tout de suite compris qu’elle etait haitienne et faisait partie du groupe de ces migrants de Del Rio ayant eu la possibilite de rejoindre parents ou autres garants de leur venue aux USA, en attendant une decision finale de l’immigration americaine, alors que d’autres ont ete rapatries en Haiti. Avec un sourire, je lui ai demande si tout allait bien et si elle avait besoin d’aide. Elle m’a juste souri en retour. Cette meme femme a aussi croise le chemin de mon collegue Valerio Saint-Louis, toujours a l’aeroport, qui l’a prise en charge en l’aidant a passer le service d’immigration et l’a accompagnee jusqu’a la porte de l’avion. De dos, j’ai regarde la bonne femme aux cotes de Valerio qui, lui, ajustait ses pas pour marcher au meme rythme que la dame qui, elle, toujours, titubait. Comment a-t-elle pu parcourir ce chemin, alors qu’elle marchait si peniblement ?

Dans l’avion qui me ramenait du Texas vers Charlotte, la Providence m’a placee cote a cote avec cette meme femme. Elle est soixantenaire, mere, grand-mere. Etant tres proches physiquement l’une de l’autre, nos regards se sont a nouveau croises et nous avons echange un autre sourire, mais intense. Aussitot que je me suis assise a ses cotes, elle a touche son genou droit, le massant doucement, et avec une voix enrouee, elle a commence a me raconter que ce bandage a son genou est le resultat des chocs pris sur la route du Chili au Mexique, sans compter son ongle du gros orteil, toujours au pied droit, qu’elle y a laisse. Son genou endommage, a chaque pas, lui rappelait les differents obstacles rencontres a traverser dix pays depuis son depart du Chili le 3 juillet 2021 jusqu’a son arrivee a Tapachoula, au Mexique, le 3 aout 2021. A entendre cette voix cassee, qui n’etait plus une voix, mais un dessechement interieur, j’ai compris tout de suite que madame Jocelyne Metellus avait une plaie fraiche et profonde qu’elle cherchait a tout prix a guerir en s’exprimant. Cela lui faisait du bien de parler, c’etait un exercice necessaire, vital, salvateur ; un acte qui devait lui permettre de remonter a la surface, du bas-fond ou elle s’etait engluee. J’ai ressenti sa douleur, vaste, oceanique. Et toutes les deux nous avons fondu en larmes.

Madame Jocelyne Metellus etait encore tout ebranlee d’avoir pu fouler le sol du Texas, aux Etats-Unis d’Amerique, en femme libre. Libre, j’y vais un peu fort, je sais. D’autres comme elle faisant partie du voyage avaient un bracelet au pied (une facon pour l’immigration americaine de surveiller leurs allees et venues). Madame Metellus se considerait chanceuse de ne pas avoir de bracelet. Un bracelet au pied qui, selon ses mots, lui donnait la sensation d’etre enchainee comme ses ancetres, les esclaves, car ceux-la qui le portaient etaient ses compagnons de voyage. Cependant, meme avec un bracelet au pied, etre dans cet avion signifiait recouvrer la liberte ; ce qui etait un paradoxe deconcertant.

Depuis le decollage du Texas jusqu’a l’atterrissage a Charlotte, madame Metellus n’a cesse de me parler. Un signe evident de son besoin d’ouvrir la bouche et laisser echapper cette douleur dans sa tete, dans son corps et dans son coeur. Les paroles sortaient d’elles-memes, on dirait en dehors de sa volonte. Elle est bavarde, cette chose qui s’appelle douleur et elle est toujours en extension. Car madame m’a touche de sa propre douleur et elle est devenue, par consequent, la mienne aussi et celle de notre humanite partagee.

Madame Metellus avait quitte le Chili, accompagnee de sa fille, son beau-fils et de ses deux petits enfants. Trois generations. Ils etaient conscients du danger qu’ils rencontreraient sur la route. Cependant, pour madame Metellus, la recompense, fouler les USA pour recouvrer la dignite humaine, valait la peine. Particulierement pour ces petits enfants qui etaient la raison principale de sa decision de s’embarquer dans cette aventure.

De sa tete, elle ne pouvait faire taire le cri de ces animaux qu’elle entendait et rencontrait durant sa traversee du desert. Ils etaient devenus comme des fantomes qui la hantaient. De son coeur, elle ressent encore cette douleur qui emanait de la frayeur vue dans les yeux de ses petits-enfants, eux qui ne comprenaient pas le pourquoi de cette escapade, de cette evasion, que dis-je, de cette longue marche dans le ventre de la mort. Les cas de viol, entre autres, etaient frequents. Mais surtout s’inscrivait a jamais dans son coeur le souvenir de cet homme qui s’est suicide apres le viol, en sa presence, de sa fille de treize ans.

Des morts se sont trouves un peu partout sur leur chemin, car beaucoup n’ont pu survivre a la terreur vecue. Beaucoup n’ont pu tenir jusqu’a la derniere ligne et ont rendu l’ame. Mais elle s’etait resignee a suivre la route et a accompagner ses enfants et petits-enfants jusqu’au bout, car la vie ne leur etait pas favorable au Chili et elle savait qu’a leur arrivee aux USA, le bonheur leur sourirait. Bonheur ! Un mot vaste, trop vaste meme ! Et comme sur le chemin du calvaire, elle est tombee et s’est ecorchee a plusieurs reprises, mais meme peniblement s’est relevee a chaque fois, car elle devait atteindre la destination : celle du bonheur reve, cheri. Son corps portait un si grand reve. Et les horreurs subies en route sont le souvenir que madame Metellus charrie en trottant, dans son corps, mange par la fatigue, mais toujours debout comme une heroine qui brandit son poing leve vers le soleil. Elle continue sa route vers la lumiere pour ses horreurs a elle, sa famille et ses compagnons de voyage.

Elle a esquisse un sourire durant son penible recit du Texas a Charlotte au souvenir de cette entraide, de cette solidarite entre migrants. Ceux qui les precedaient prenaient par exemple le soin de laisser des pancartes a des points specifiques pour indiquer la route a suivre. Ce que dans des communautes autochtones, chez les innus, par exemple, on appelle des Batons a message. Sur la route du calvaire, les Haitiens mangeaient entre eux. Le malheur de l’un etait le malheur de tous, car ils etaient lies, au-dela de la nationalite, par un commun destin. Ils se liaient les entrailles et encourageaient l’un l’autre a poursuivre le chemin. Ils avaient tous le meme but : atteindre la terre promise. Son sourire cependant s’eteignit a cette remarque : il etait impossible de croire que ce peuple si solidaire sur ce chemin est le meme qui s’entretue et se devore en Haiti. Au dire de madame Metellus, si ce <> existait en Haiti, jamais elle n’aurait fait ce voyage vers le Chili en 2017. Et surtout, jamais ses enfants et petits-enfants n’auraient a vivre ce cauchemar. Et ecouter cette femme se vider l’estomac durant trois heures de vol a raconter ses peripeties, sans une fois mentionner un regret, un eventuel retour vers son pays natal, etait a fendre le coeur. Le danger valait la peine plutot que de retourner en Haiti. On comprend que pour elle, Haiti est plus sombre, plus triste et plus enigmatique que la mort.

Le regard dans le vide, elle me dit qu’en fait la decision de prendre la route vers le Mexique, la route de la mort, a ete prise pour assurer le bien-etre de ses petits-enfants. Tout a coup, une chose etait devenue curieuse et je lui demande, avec une morsure dans le coeur : pourquoi etes-vous seule dans cet avion ? Ou est le reste de votre famille ? En fait, sous le pont de Del Rio au Texas, madame Metellus a ete arretee puis conduite en prison ou elle y a passe onze jours sans se laver, alors que sa fille, son beau-fils et ses deux petits enfants ont eux ete rapatries. Comme-ci le chemin du calvaire aurait ete entrepris en vain ; ce qui etait une triste morale pour cette histoire, cette singuliere traversee.

A l’atterrissage a Charlotte, en voyant la lumiere etincelante de cette ville, madame Metellus me dit : <>.

Cassandre Thrasybule

