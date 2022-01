Le choix de marcher ? reculons

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Comme en 2020 et 2021, pour ne pas remonter trop loin dans le pass?, le pays se trouve emp?tr?, en ce d?but de 2022, dans un d?bat sur la fin de mandat du tiers restant du S?nat.

D?but 2020, le mandat d’un tiers du S?nat ?tait sur la table. D?but 2021, c’est le mandat de l’ancien pr?sident Jovenel Mo?se qui ?tait au centre des discussions. Aujourd’hui, c’est celui du tiers du S?nat dirig? par l’animal politique Joseph Lambert qui alimente les d?bats. Preuve qu’en deux ans le pays n’a pas pu trouver une solution ? un probl?me devenu r?current. Personne n’a vraiment cherch? la solution, il faut en convenir.

En lieu et place d’une solution, le probl?me se serait aggrav?. En 2020 et 2021, quoique affaibli, il y avait un pr?sident ?lu en place. Face au vide constitutionnel, le sort des parlementaires d?pendait de lui. Aujourd’hui, c’est un Premier ministre port? au pouvoir par la force des choses qui va d?cider si les s?nateurs partiront ou non. D?j? le d?bat est anim?. En l’absence d’une Cour constitutionnelle pourtant pr?vue dans la Constitution de 1987 amend?e, chacun essaie d’interpr?ter la Constitution selon ses caprices. Comme en 2020 et en 2021, nous sommes dans le rapport de forces.

Le d?bat ne concerne pas seulement les s?nateurs, mais aussi le Premier ministre Ariel Henry. S’il est vrai que ce dernier n’a pas ?t? ?lu et est arriv? au pouvoir par un heureux concours de circonstances, certains croient qu’il termine le mandat de l’ancien chef de l’Etat assassin? en juillet 2021. Pourtant, des voix criaient haut et fort que le mandat de Jovenel Mo?se ?tait arriv? ? terme le 7 f?vrier 2021. Avec ce d?bat, il est clair que le pays est dans un imbroglio constitutionnel. Un sc?nario qui doit d?passer m?me les plus dou?s de nos constitutionnalistes.

Qui pourrait imaginer qu’un pays qui dit adopter la d?mocratie comme syst?me politique se retrouve sans pr?sident, avec un Premier ministre de facto, sans Parlement, sinon un tiers du S?nat qui ne sert qu’? alourdir les d?penses de l’Etat, avec une Cour de cassation dysfonctionnelle ? A cela, il faut ajouter les ?lus locaux en fin de mandat qui ont ?t? remplac?s par des agents de l’ex?cutif.

Le labyrinthe dans lequel le pays se trouve aujourd’hui n’est pas une fatalit?, mais une construction de nos hommes et femmes politiques qui oublient toujours que diriger un pays exige des compromis.

Depuis le d?part des Duvalier en 1986, la classe politique peine ? trouver un consensus pour sortir le pays de l’instabilit? politique. En retour, le pays r?colte la corruption, l’ins?curit?, des autorit?s pay?es ? ne rien faire. Ce d?bat sur le mandat des s?nateurs est une preuve que le pays fait du surplace. On dirait m?me que nous marchons ? reculons.