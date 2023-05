Le CNSCA invite les autorités haïtiennes à œuvrer pour le respect des droits de journalistes haïtiens

​

Journée mondiale de la liberté de la presse : le Conseil National de la Sociéte Civile Aytienne (CNSCA) renouvelle sa solidarité à la presse.

À l’occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai, le Conseil National de la Sociéte Aytienne (CNSCA) dit renouveler sa solidarité à la presse. Il en profite pour appeler les autorités à œuvrer pour le respect scrupuleux des droits de journalistes haïtiens.

« En ce 3 mai 2023 où l’on commémore la journée mondiale de la liberté de la presse, le Conseil National de la Sociéte civile Ayitienne (CNSCA) renouvelle à la presse sa solidarité et invite les autorités haïtiennes à faire œuvre qui vaille afin de défendre et protéger les droits des journalistes », lit-on dans cette note.

Dans son plaidoyer, le CNSCA souligne que la liberté de la presse est fondamentale pour toute société, dans le sens qu’elle constitue la base même de la démocratie et de la justice. « Grâce à cet outil de production et de diffusion de contenus, les informations sont décentralisées, notre opinion est façonnée, les populations les plus reculées ont accès aux éléments de formations les plus pertinentes, et les préoccupations et/ou les revendications des peuples parviennent aux autorités étatiques en vue de l’amélioration des politiques publiques au profit de la collectivité […] », explique-t-il.

En dépit de son importance, la liberté de la presse est attaquée au quatre coins du monde, déplore le CNSCA. « Partout à travers le monde des journalistes sont tués, attaqués et maltraités dans la pratique de leur métier », dénonce l’association.

Cette situation n’est pas différente en Haïti. « Avec l’exacerbation de la crise politique, l’intensification des mouvements sociaux les journalistes deviennent de plus en plus des cibles et en sortent généralement victimes », écrit le CNSA.

En ce sens, l’association invite la population à apprécier le travail impeccable de la presse dans la société haïtienne. «Ils [les journalistes] représentent nos yeux là où nous ne pouvons pas aller. Ils sont nos défenseurs à chaque fois que les choses tournent mal. Ils sont des avant-gardistes car ils nous préviennent des dangers du futur et nous font comprendre les jeux malicieux des politiques. Ils nous disent la vérité », soutient-elle.

