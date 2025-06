Le collectif Famm Angaje dénonce l’échec du CPT et appelle à une alternative pour Haïti 

This content originally appeared on juno7 - Haïti News

La coordonnatrice nationale de Famm Angaje Pou Ayiti, Marjory Michel, dénonce l’inaction des autorités et appelle à une mobilisation collective pour sauver le pays.

Dans un contexte de crise politique et humanitaire sans précédent, Marjory Michel, coordonnatrice nationale de Famm Angaje Pou Ayiti, a pris la tête d’une offensive médiatique pour dénoncer l’échec du Conseil Présidentiel de Transition (CPT) et alerter sur la détérioration des conditions de vie des Haïtiennes et Haïtiens. Lors d’un point de presse tenu ce vendredi 6 juin, l’organisation a livré un message sans concession, mêlant solidarité, colère et appel à l’action.

Son discours a débuté par un hommage à la journaliste Matiado Vilme, symbole des professionnels de la presse frappés par l’adversité. « Matiado, reste courageuse, tu vaincras cette maladie », a lancé Marjory Michel, tout en appelant à une solidarité financière concrète pour soutenir la journaliste en traitement à l’étranger.

L’intervention de Famm Angaje a porté sur le bilan désastreux du CPT, accusé d’avoir trahi la mission pour laquelle il avait été créé. Marjory Michel a énuméré les manquements :

Violation des accords : Le CPT a refusé de publier ses décisions dans le journal officiel, rendant ainsi opaque son action.

Déconnexion avec les partis signataires : Les forces politiques à l’origine de l’accord du 3 avril ont été marginalisées.

Absence de mécanismes de contrôle : Aucune instance de suivi n’a été mise en place, favorisant l’impunité.

« Résultat ? Plus de territoires perdus, plus de misère, plus de massacres, plus de corruption », a déploré Marjory Michel. Elle a également pointé du doigt la vulnérabilité accrue d’Haïti sur la scène internationale, où le pays « a perdu toute crédibilité ».

Face à ce constat accablant, Famm Angaje Pou Ayiti ne se contente pas de critiquer. L’organisation, sous l’impulsion de sa coordonnatrice, propose une issue : la tenue d’un « grand dialogue national » réunissant toutes les forces vives du pays. « Il faut une alternative crédible et viable pour sortir de l’impasse. Le temps des bluffs est terminé », a insisté Marjory Michel.

Pour Marjory Michel et Famm Angaje, l’heure est grave, mais pas encore désespérée. « Si nous nous unissons aujourd’hui, nous pouvons encore éviter le pire », a-t-elle conclu, rappelant que la mobilisation citoyenne reste le dernier rempart contre l’effondrement.

Cet appel s’inscrit dans la continuité des combats menés par Famm Angaje depuis sa création : lutte contre les violences faites aux femmes, autonomisation des filles, défense de la dignité humaine et promotion de la participation politique des femmes.

