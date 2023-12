Le collège Excelsior organise un concert de Noël pour envoyer un message d’espoir à la population

​

Le collège Excelsior a organisé un concert de Noël afin d’envoyer un message d’espoir et de paix aux personnes ayant vécu des scènes de violence.

À un moment où la violence des gangs armés dans les quartiers populaires ne cessent de terroriser la population, le Collège Excelsior dans le but d’envoyer un message d’espoir et de paix aux personnes qui ont vécu ou qui sont victimes de ces scènes, a organisé le samedi 9 décembre 2023 son premier concert de Noël après sept ans. Durant cet événement culturel, des élèves de toutes les classes de cette institution étaient réunis pour chanter, célébrer et offrir des sketchs à l’assistance qui était composée de parents, amis et de journalistes.

“Il était important de changer un peu la donne pour cette année. Lorsqu’on écoute les nouvelles on entend parler de guerre civile tant chez nous qu’ailleurs. Nous pensons que nous avons besoin d’une trêve et il est important d’apporter l’espoir aux gens. Nous pouvons traverser des moments difficiles et également être plus forts ensemble et changer notre quotidien”, a déclaré Karine Emmanuelle Sanon, directrice pédagogique du collège Excelsior.

Après une longue pause, le concert est de retour après sept ans. Pour la directrice pédagogique de l’institution, il était important d’apporter de la nouveauté. “Après une pause de sept ans en raison de la Covid-19, pays lock entre autres, pour nous c’était important malgré que l’année soit difficile. C’est important pour nous dans le contexte actuel de faire quelque chose de différent. Ce n’est pas notre première édition, on a une tradition de Noël”, a-t-elle expliqué.

Durant l’événement, le public a eu le privilège d’assister à l’interprétation de plusieurs chansons traditionnelles de Noël proposées par les élèves. Des poésies et des sketchs faisaient aussi partie du menu de l’activité.

Madame Karine Emmanuelle Sanon est satisfaite de cette journée. Elle a profité du micro des journalistes pour envoyer un message d’espoir à la population. Elle croit que les prochains jours seront meilleurs dans l’unité du peuple haïtien, tout en soulignant que le changement doit passer surtout par l’éducation.

