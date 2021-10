Le commissaire Bed-Ford Claude interdit au PM Ariel Henry de quitter le territoire, celui-ci le demet de ses fonctions

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le dossier de l’assassinat du president Jovenel Moise connait de nouveaux rebondissements. Par lettre adressee au directeur de l’Immigration et de l’Emigration, Joseph Cianciulli, le commissaire du gouvernement a.i. de Port-au-Prince, Me Bed-Ford Claude, interdit au PM Ariel Henry de quitter le territoire haitien.

<>, indique Me Bed-Ford Claude dans cette correspondance datee du 14 septembre 2021.

Dans son requisitoire suppletif d’informer dans le cadre de cette affaire, toujours le 14 septembre 2021, le commissaire du gouvernement a.i. de Port-au-Prince, Me Bed-Ford Claude souligne qu’il a pu confirmer, a travers la Digicel, deux appels passes entre monsieur Ariel Henry et le fugitif et tres recherche Joseph Felix Badio le 7 juillet 2021, ce, peu de temps apres l’assassinat du president. Ces appels ont ete geolocalises a Pelerin 5 et a l’hotel Montana. <>, precise le commissaire.

Par ailleurs, le commissaire du gouvernement a.i. de Port-au-Prince, Me Bed-Ford Claude, qui requiert le juge d’instruction Garry Orelien d’instruire sur ces nouvelles informations en inculpant Ariel Henry, expose aussi que les presomptions graves qui justifient la mise en accusation du PM Ariel Heny se trouvent renforcees face aux rapports a eclaircir que nourrit le chauffeur du PM Patrick Dormevil, ex-policier mis a pied, avec monsieur Marie Jude Gilbert Dragon, egalement ex-policier revoque, et inculpes dans ce dossier.