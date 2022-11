Le commissaire du gouvernement des Cayes saisit deux camions-citernes de gazoline destin?s au march? noir

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Apr?s la saisie par le commissaire du gouvernement des Cayes, Ronald Richemond, d’un camion-citerne appartenant au commer?ant Samuel Edma, ce dernier a ?t? arr?t? ce jeudi 17 novembre et plac? en garde ? vue pour avoir refus? de vendre la gazoline au prix fix? par le gouvernement. Le chef du parquet dit ?tre sur la piste de deux autres camions-citernes vides entrepos?s au niveau de Cance, non loin de l’a?roport Antoine Simon des Cayes. ” L’essence doit ?tre disponible dans les stations-services et nulle par ailleurs”, a d?clar? Ronald Richemond. Cette semaine, le commer?ant Mirvil Toussaint a aussi trouv? son arrestation pour vente clandestine de carburants.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.