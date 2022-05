Le compas sous le charme de Vanessa D?sir?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Parce qu’elle est une bonne chanteuse qui a le don de percer les coeurs d?s les premi?res notes d’une chanson. Parce qu’elle peut, par la magie de ses cordes vocales, donner une seconde vie ? n’importe quelle chanson comme elle l’a fait sur <

> du groupe Harmonik. Parce que sa voix est aguichante et envelopp?e de douceur. Vanessa D?sir? offre une musique Konpa sur laquelle l’on ne se contente pas de danser.

Il y a quelques jours, JBEATZ a d?voil? Li te le l te tan, une chanson sur laquelle participe la diva originaire de la cit? imp?riale de Petit-Go?ve. Vanessa fait corps avec la chanson ou, au contraire, celle-ci fait corps avec la chanteuse. Quelque temps avant, la remarquable artiste a conquis tout le monde sur Yon lot, chanson partag?e avec la rebelle Rutshelle Guillaume. Plus de 3 millions de vues sur Youtube, mais surtout une musique qui servira longuement ? nos soir?es.

Le w pa la, Blese et autres chansons Konpa de Vanessa D?sir? sont toutes des chansons qu’on ne peut pas se permettre de sauter quand on tombe dessus au hasard. Quand elle joint sa voix avec un autre artiste sur une chanson, elle cr?e une rare symphonie qui prouve que le Konpa est digne de monter toutes les sc?nes du monde.

Le prochain album de Vanessa D?sir?, Fos, qu’on retrouvera bient?t dans les bacs fera dans doute son chemin. C’est un album ? forte dominance Konpa sur lequel Vanessa, on fire, nous livre un son qui sera utile ? nos moments de coeur bris? comme ? nos p?riodes de joies ; ? nos rendez-vous galants comme dans nos moments torrides. ?a parle de sujets qui font partie de notre quotidien, de nos cris de coeurs, nos ?mois, nos fantasmes brulants et nos joies.

Avec cet album, Vanessa ne se contente pas seulement de partir ? l’assaut du Konpa, mais elle le ram?ne sur son territoire et le domine comme on fait de son gibier quand on est chasseur. Le Konpa en territoire Vanessa D?sir?, c’est autant de fra?cheur que de douceur ; c’est la pr?sence de choeurs ing?nieux et agr?ables ? l’oreille ; ce sont des mariages vocaux qui suscitent un bel app?tit d’?coute. ? bon entendeur !