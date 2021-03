Le Conseil de sécurité prend note du rapport du Secrétaire général en date du 11 février (S/2021/133) et des observations qui y sont formulées, et réaffirme son soutien aux efforts du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Le Conseil se déclare vivement préoccupé par les crises prolongées que traverse Haïti sur les plans politique, constitutionnel et humanitaire et sur celui de la sécurité et, rappelant ses résolutions 2547 (2020) et 2476 (2019), souligne que c’est au Go…