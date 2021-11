Le consulat dominicain ferme jusqu’a nouvel ordre

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les activites sont au point mort au consulat dominicain a Petion-Ville. Le Nouvelliste en a fait le constat ce vendredi. Lors de la visite du journal, un calme regnait dans les parages du batiment. Peu de visiteurs y ont ete apercus. La porte principale etait fermee. Dans deux affiches remarquees sur deux facades du batiment, on peut lire : << L'administration du consulat dominicain vous informe que le consulat est ferme jusqu'a nouvel ordre.

Difficile de savoir si cette fermeture a un lien avec le differend diplomatique qui avait oppose le ministre des Affaires etrangeres d’Haiti Claude Joseph au president dominicain Luis Abinader. Le journal ne sait pas non plus si cela a un lien avec la penurie de carburant qui affecte entre autres le fonctionnement des institutions et des entreprises dans la region metropolitaine.

Deux policiers et un employe, de nationalite haitienne, ont ete remarques a l’interieur du batiment. Interroge a distance par un visiteur, l’un des policiers soulignait que cette suspension est effective depuis le 3 novembre. <>, a suggere le policier a cet homme qui voulait legaliser des documents academiques pour un proche qui se trouve deja en Republique dominicaine. <>, a-t-il denonce.

Les relations diplomatiques sont tendues entre Haiti et la Republique dominicaine depuis le debut de la semaine. Lundi 1er novembre, les plus hautes autorites de l’ile ont communique leurs appreciations respectives sur la situation securitaire qui prevaut dans les deux pays. Tout a commence par un tweet du president dominicain lancant un SOS a la communaute internationale, tweet auquel le chancelier haitien a repondu en rappelant au chef de l’Etat dominicain que les deux pays sont respectivement notes par le Departement d’Etat americain, en appelant a une collaboration etroite des deux pays afin d’enrayer le probleme de l’insecurite sur l’ile. Pour clore cet echange, un haut responsable de la chancellerie dominicaine a annonce sur le meme reseau social, quelques heures plus tard, une decision migratoire a fort impact sur des milliers d’etudiants haitiens en Republique voisine. En effet, Jatzel Roman, via son compte Twitter, a informe que le gouvernement dominicain a decide de suspendre <> le programme special de visa pour les etudiants haitiens dans le pays.