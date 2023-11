Le coupable du meurtre de George Flyod poignardé en prison

​

​

L’ancien policier, Derek Chauvin, coupable du meurtre de George Flyod poignardé en prison.

Le journal “The Associated Press“ a informé que l’ancien policier de Minneapolis, Derek Chauvin, reconnu coupable du meurtre de l’afro-américain George Floyd, a été poignardé par un autre détenu et grièvement blessé vendredi dans une prison fédérale de l’Arizona, a confirmé une source sous couvert de l’anonymat au journal. Cette attaque a eu lieu à l’établissement correctionnel fédéral de Tucson, une prison à sécurité moyenne en proie à des failles de sécurité et à un manque de personnel.

À travers un communiqué du bureau des prisons il est indiqué que des employés de la prison ont pris des mesures pour sauver la vie d’une personne incarcérée et les services médicaux d’urgence ont été sollicités et le détenu a été transporté vers un hôpital local pour y être soigné et examiné.

À l’issu d’un procès très suivi en 2021, Derek Chauvin a été reconnu coupable de meurtre par la justice de l’Etat du Minnesota et condamné à 22 ans et demi de détention. Pas plus tard que la semaine dernière, la Cour suprême des États-Unis a rejeté l’appel de Derek Chauvin contre sa condamnation. L’ancien policier demandait l’annulation de sa peine, estimant que l’extrême médiatisation de l’affaire et le risque d’émeutes l’avaient empêché d’avoir un procès équitable.

Le 25 mai 2020, Derek Chauvin, agent américain chevronné de la police de Minneapolis était resté agenouillé sur le cou de George Floyd pendant une dizaine de minutes, restant indifférent aux interventions de passants choqués ainsi qu’aux alertes de sa victime, qui ne pouvait plus respirer. Son acte avait également suscité une importante mobilisation antiraciste dans les rues américaines ainsi que la création du mouvement Black Lives Matter.

