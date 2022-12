Le courage d’aller au bout des choses

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Pour certains, les sanctions contre des membres de l’?lite politique et ?conomique pour corruption, soutiens financiers et op?rationnels aux gangs, trafics de drogue et blanchiment d’argent ont le m?rite d’?taler au grand jour l’infiltration ayant d?bouch? sur la d?naturation compl?te de l’Etat ha?tien.

Cet ?tat, herm?tique au progr?s, ? la modernit?, ? la mise en place de politiques publiques pour accompagner chaque individu dans la qu?te de son accomplissement personnel est devenu au fil des ans un ?tat dirig? par des individus ouvertement chevill?s ? des int?r?ts particuliers, ? la mafia, au grand banditisme, au narco trafic. Ha?ti, depuis des d?cennies, est une plaque tournante pour la drogue en provenance de la Colombie et du Venezuela vers les USA. La contrebande et autres crimes et d?lits financiers privent le tr?sor public de pr?s d’un milliard de dollars l’an, soit un peu plus de la moiti? de son budget annuel. L’obtention et l’utilisation de ressources publiques de mani?re efficiente au profit de la population la plus pauvre de l’h?misph?re auraient pu faire une grande diff?rence.

Le r?sultat de la capture de l’Etat qui, entre autres, a provoqu? la pr?dominance de l’?conomie criminelle au d?pens de l’?conomie normale, r?gul?e, a d?bouch? sur ce que le pays vit aujourd’hui : l’effondrement.

Le logiciel de l’Etat ha?tien, sur la dur?e, qui priorise la force, l’imposition au consensus minimal codifi? dans un corpus juridique accept? et renforc? par tous ayant suscit? tout au long de notre histoire des conflits, est sur le banc des accus?s alors que les populations vivent les effets de cet effondrement, de cette incapacit? ? assurer la s?curit? des vies et des biens. Si des ?lites de pouvoirs, de l’avoir et du savoir, sont dans le box des accus?s, la communaut? internationale, consciente de ses erreurs d’approche, y est aussi. Mais ? ce stade, parce que la communaut? internationale ne <>, il faut chercher ? savoir si on ira au bout des choses cette fois-ci.

Au plan juridique

D’abord, au plan juridique, est-ce que l’Etat ha?tien et la communaut? internationale, pr?s de cinq ans apr?s le scandale PetroCaribe, prendront des mesures pour remonter les traces des capitaux ayant circul? entre Ha?ti, la R?publique dominicaine, le Canada, les USA et le Panama, pour ne citer que ses pays amis ; d?terminer le cas ?ch?ant les actes de blanchiment et d’enrichissements ill?gaux de responsables publics, autorit?s contractantes; poursuivre en justice les auteurs de ces m?faits et restituer ces fonds au peuple ha?tien ? L’?cosyst?me qui a pr?c?d? et succ?d? le scandale PetroCaribe au sein de l’administration publique et du secteur priv? des affaires compte d’innombrables entit?s dont des administrateurs publics, des comptables publics, des auditeurs internes et externes, des comptables, des notaires, des banquiers. Le temps du grand vetting n’est-il pas venu ? Le temps des proc?s des corrompus pr?sum?s aussi ?

Au plan juridique, l’id?al serait — et Ha?ti y gagnerait — que l’on aille, apr?s les sanctions, dans des proc?dures judiciaires pour d?boucher sur des condamnations ou des acquittements. Il faut imp?rativement respecter la pr?somption d’innocence, donner les garanties judiciaires lors de proc?s ? tenir. Avoir ces exigences mettra ? nu d’autres v?rit?s. L’une d’elles est que les mafieux sont bien implant?s dans l’appareil judiciaire, rendant hypoth?tique la fin du r?gne de l’impunit?.

Au plan politique

Si les sanctions ont eu l’effet d’un s?isme au sein de la classe politique et du secteur priv?, ce serait na?f de crier victoire. Ce vieux compagnonnage entre mafieux du secteur politique et du secteur des affaires a connu d’autres crises par le pass?. Les mafieux savent faire le dos rond, savent quand laisser passer la temp?te, savent quand recruter de nouvelles t?tes et comment continuer leurs op?rations. Ils savent se r?inventer. C’est comme dans un gang. Quand le chef tombe, son lieutenant lui succ?de, conform?ment ? un m?canisme bien huil?.

Il serait l? encore tr?s na?f de sous-estimer la solidarit?, l’intelligence des meneurs et penseurs de monde politico-mafieux qui ont une assise nationale, des ressources financi?res, des gangs arm?s et des partisans biberonn?s ? l’id?ologie qu’est le <>. Face ? cette force de frappe, il faudra, loin des sorties de certains hyst?riques sur les r?seaux sociaux, un vrai mouvement populaire non anarchiste mais progressiste, ?pris des id?aux de justice sociale, de lutte effective contre la corruption pour damer le pion au mafieux dans les urnes. Pour cela, il faudra que la PNH b?n?ficie d’un accompagnement militaire international et qu’ elle puisse s’appuyer sur la volont? populaire certaine de rompre avec cette mafia qui dispose ?galement de ressources importantes de manipulation des masses. Sans une force militaire ad?quate, un balancier et une vraie ambition nationaliste, progressiste du peuple, d’?l?ments des ?lites du savoir, de l’avoir, le pays risque d’?craser, encore une fois, des larmes de regrets de ne pas ?tre all? jusqu’au bout des choses.

Cette fois, la paix factice ne peut pas ?tre une option.