Le CPDEP a formé une trentaine de jeunes sur la gouvernance électorale et les télécommunications

Le Centre pour la Promotion de la Démocratie et de l’Éducation Participative (CPDEP) a formé une trentaine de jeunes sur les télécommunications et la gouvernance électorale.

Le Centre pour la Promotion de la Démocratie et de l’Éducation Participative (CPDEP) a organisé les 29 et 30 août 2023, la sixième édition de l’École d’Été de la Gouvernance réalisée cette année dans quatre départements du pays autour du thème: Environnement et Gouvernance Électorale. 33 jeunes, majoritairement des filles, ont bénéficié de cette formation à Port-au-Prince.

Cette activité est née du projet Jeunesse et Citoyenneté axé sur la formation et la sensibilisation des jeunes autour des thématiques liées à la gouvernance telles que les grandes réformes de l’Etat, la lutte contre la corruption, le système électoral, le budget, l’environnement entre autres, ont expliqué les responsables.

Pour cette année, les participants ont été formés sur la gouvernance électorale, les télécommunications et l’influence des outils technologiques sur l’homme, les différentes entités qui composent l’administration publique, le partage d’expériences avec des personnalités du secteur politique et économique, et le système électoral haïtien surtout l’importance du secrétaire du bureau de vote (BV).

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, cette édition a été réalisée dans quatre départements du pays. Il s’agit de l’Ouest, duNord-Ouest, du Sud et du Sud-Est.

Le CPDEP est un groupe de management politique ayant pour objectif de « Promouvoir la bonne Gouvernance en Haïti ». Depuis 2014 le CPDEP implémente le Programme d’Appui à la gouvernance [PAG] à travers les dix départements du pays. Ce programme est composé de différents projets : Projet d’appui au Parlement, Projet d’Appui aux Partis Politiques (PAPPOL), Projet d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), Projet d’Appui à la Mobilisation Communautaire (PAM), Projet d’Appui au Parlement [PAP], Projet d’Appui au Processus Électoral [PAPE], Projet Ecole-Ecolo et Projet Jeunesse et Citoyenneté.

