Le Crucifix de Charlemagne P?ralte, un embl?me de la libert? d’Ha?ti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

En somme, l’homme ha?tien doit se positionner en v?ritable d?fenseur de la nation ha?tienne. Il doit s’enflammer du sens patriotique et nationaliste pour sauvegarder la dignit? de la nation ha?tienne ; pour perp?tuer la gloire de notre histoire. On fera remarquer au passage que les ?crivains de la premi?re p?riode de la litt?rature ha?tienne l’avaient si bien compris, ? travers une esth?tique de combat, qu’ils avaient mis leur plume au service du chef pour maintenir cette nouvelle nation libre. Aussi avaient-il voulu immuniser ce patrimoine. Dans cette perspective, aujourd’hui, il nous faut une r?sistance continuelle afin de sauvegarder notre ind?pendance. Nos h?ros peuvent seulement nous donner de l’esp?rance, nous doter d’une force asc?tique, mais l’action concr?te d?pend de nous. Vive Ha?ti…pour le pays pour la patrie!!!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.