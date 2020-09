Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), affecté par le lâche assassinat du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Port-au-Prince, demande au président des cours, doyens des tribunaux de première instance et juges des tribunaux de paix, de lever le siège dans leurs juridictions respectives. Cette décision, selon le président de la CSPJ, Me René Sylvestre, doit être respectée jusqu’aux funérailles de Me Monferrier Dorval assassiné.