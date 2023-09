Le CSPJ forme et sensibilise les magistrats haïtiens sur les violences sexuelles

​

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) organise une session de formation sur les violences sexuelles à l’intention des magistrats haïtiens.

En partenariat avec le Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme des Nations-Unies et l’École de la Magistrature (EMA), le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) a inauguré le lundi 19 septembre 2023, au Cap-Haïtien, une session de formation de deux jours sur les Techniques d’Investigation en matière de violences sexuelles. Cette initiative vise à renforcer les compétences des magistrats dans la lutte contre les violences sexuelles en Haïti, selon l’institution.

Cette première journée de formation a été animée par une délégation de magistrats, composée notamment de Me Wando Saint-Villier, Me Magarette Toussaint Georges, Juge d’instruction au TPI de Fort-Liberté, et Me Marthel Jean Claude, Juge d’Instruction au TPI de Port-au-Prince.

Destinée aux magistrats de la juridiction d’appel, cette session de formation a accueilli 28 participants issus des juridictions des Tribunaux de Première Instance du Cap-Haïtien, de Fort-Liberté et de la Grande-Rivière-du-Nord. Elle s’inscrit dans le cadre d’une série de formations similaires qui seront organisées dans les 18 juridictions du pays.

Le CSPJ a lancé ce projet de formation dans le but de sensibiliser les magistrats, de favoriser le partage d’expériences et de renforcer leurs compétences techniques, comme l’a souligné Me Saint-Villier, dans son discours d’ouverture. « En conséquence, les victimes des violences sexuelles seront mieux prises en charge par les magistrats et les dossiers relatifs à leurs cas seront traités avec soin et professionnalisme. Les sanctions infligées aux auteurs de ces crimes devraient contribuer à dissuader et à réduire le niveau de violences sexuelles en Haïti», a-t-il déclaré.

Depuis le séisme dévastateur de 2010, les violences sexuelles contre les femmes et les filles ainsi que des garçons en Haïti ont connu une augmentation alarmante, en particulier dans les camps de personnes déplacées. Une situation qui s’est intensifiée avec la montée des activités des gangs dans diverses régions du pays, en particulier dans la capitale.

Pour sa part, la représentante du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme des Nations-Unies (OHCHR), Laura Galvez Castrillo, a souligné que l’ONU avait adopté une nouvelle résolution en septembre 2022. Cette résolution porte sur la coopération internationale visant à garantir aux survivants de violences sexuelles l’accès à la justice, aux recours légaux et à l’assistance. Elle a également appelé instamment les États Membres à prendre des mesures efficaces pour améliorer le soutien juridique aux victimes et à garantir leur accès à la justice.

