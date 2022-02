Le CSPJ renvoie neuf magistrat pour mauvais comportements

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Conseil sup?rieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) a publi?, ce vendredi 4 f?vrier, la liste des magistrats non certifi?s pour l’exercice 2021-2022. Selon une note sign?e de Me Jean-Robert Constant, secr?taire technique du CSPJ, neuf magistrats figurent sur la liste de magistrats non certifi?s pour absence d’int?grit? morale et mauvais comportement dans la magistrature.

Les magistrats concern?s sont : Hosman Jean Baptiste (tribunal de paix de Gros-Morne, suppl?ant juge) ; Bob Simonis (tribunal de paix de Jacmel, suppl?ant juge) ; Fermo Jude Paul (tribunal de premi?re instance de la Croix-des-Bouquets, juge et juge d’instruction) ; Pierre-Apsorbe Pierre-Louis (tribunal de premi?re instance de la Croix-des-Bouquets, juge de si?ge) ; Robert Cadet (tribunal de premi?re instance de Fort-Libert?, doyen en situation de mise en disponibilit?) ; Duny Dub? (tribunal de premi?re instance de la Croix-des-Bouquets, juge de si?ge) ; Monique Jean (tribunal de premi?re instance de Jacmel, juge et juge d’instruction) ; Lenor Julien (tribunal de premi?re instance de Jacmel, juge et juge d’instruction) ; Leccius Leg?ne (tribunal de premi?re instance de Jacmel, juge et juge d’instruction).

La note se garde de r?v?ler comme dans les ann?es ant?rieures les faits reproch?s ? chaque magistrat non certifi?.

Le CSPJ a parall?lement publi? la liste des magistrats certifi?s pour l’exercice 2021-2022. Il s’agit de : Jocelyn Lucien (juge de si?ge au tribunal de premi?re instance des Cayes) ; Robert Jourdain (juge de si?ge au tribunal de premi?re instance des Cayes) ; Claude Julien (juge et juge d’instruction, tribunal de premi?re instance des Cayes) ; Johnson Simon (juge de si?ge au tribunal de premi?re instance des Cayes) ; Patrick Labb? (juge et juge d’instruction au tribunal de premi?re instance de Mirago?ne) ; G?rard Nertilus (juge et juge d’instruction tribunal de premi?re instance de Mirago?ne) ; Adonis Toussaint (juge de si?ge, tribunal sp?cial du Travail de Port-au-Prince) ; Gardie Laura Nicole Jean Louis (juge de si?ge au tribunal de premi?re instance de Port-au-Prince) ; Pierre Erick Faustin (juge de si?ge au tribunal de premi?re instance de Saint-Marc) ; Erick Dorsainvil (suppl?ant juge au tribunal de Paix de la Croix-des-Missions) ; Pratz Desruisseaux (juge titulaire au tribunal de paix de Mapou) ; Erode Bazile (juge titulaire au tribunal de Paix de Port-Salut).