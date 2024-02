Le CSPJ retient une liste de 30 magistrats certifiés et 12 autres non certifiés

À la suite de l’opération de certification ayant eu lieu du 31 janvier au 2 février, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) a adressé à la ministre de la justice une liste de 30 magistrats qui sont jugés aptes à rester dans le système alors que 12 autres venant tant de tribunaux de paix et de première instance ne sont pas dignes de continuer à occuper leur fonction de juge.

Selon un procès verbal du CSPJ, à la fin de l’analyse ou traitement des soixante (60) dossiers de Magistrats, il y a : trente (30) Magistrats certifiés, douze (12) non certifiés, dix-huit (18) dossiers nécessitant un approfondissement d’enquête.

Liste des Magistrats certifiés :

Magistrat Sagine BEAUZILE, Suppléant Juge au Tribunal de Paix de Camp-Perrin ;

Magistrat Garry COUPETTE, Suppléant Juge au Tribunal de Paix de Delmas ;

Magistrat Ulrick DESTIN, Suppléant Juge au Tribunal de Paix de Désarmes ;

Magistrat Dieuna GUAY, Suppléant Juge au Tribunal de Paix de Jérémie ;

Magistrat Abner HYPPOLITE, Suppléant Juge au Tribunal de Paix de Port-au-Prince (Section Sud) ;

Magistrat Jean Ilnor LABONTÉ, Juge de siège au Tribunal de Première Instance de Jérémie ;

Magistrat Esther LEBRETON, Suppléant Juge au Tribunal de Paix des Gonaïves (Section Sud) ;

Magistrat Elie Camille ARMAND, Suppléant Juge au Tribunal de Paix des Cayes-Jacmel ;

Magistrat Pierre MOMPREMIER, Juge titulaire au Tribunal de Paix de Fort-Liberté ;

Magistrat Paul TARTE, Juge titulaire au Tribunal de Paix des Cayes ;

Magistrat Eubert TREISMA, Juge titulaire au Tribunal de Paix de Marmelade ;

Magistrat Dieudonné HILAIRE, Juge de siège au Tribunal de Première Instance de la Croix-des-Bouquets

Magistrat Leoster LOUIS, Juge et Juge d’Instruction au Tribunal de Première Instance de Hinche ;

Magistrat Julio Junior DAMAS, Juge de siege au Tribunal de Première Instance des Côteaux ;

Magistrat Esdrasse DUVERGLAS, Juge de siège au Tribunal de Première Instance de Hinche ;

Magistrat Nicoleta Dieudonné JOSEPH, Juge de siège au Tribunal de Première Instance des Gonaïves ;

Magistrat Hermann SIMON, Juge de siège au Tribunal de Première Instance de Hinche ;

Magistrat Marie Mercie D. JEAN-BAPTISTE, Présidente a.i. de la Cour d’Appel de Hinche ;

Magistrat Wilson CHARLES, Suppléant Juge au Tribunal de Paix du Cap-Haïtien (Section Nord) ;

Magistrat Modler CADET, Suppléant Juge au Tribunal de Paix des Cayes ;

Magistrat Wesnel THÉLÉMAQUE, Suppléant Juge au Tribunal de Paix de Marigot ;

Magistrat Herb Thomas ELYSÉE, Suppléant Juge au Tribunal de Paix de Jérémie ;

Magistrat Marie Claude Alfred MICHEL, Suppléant Juge au Tribunal de Paix de Gros-Morne ;

Magistrat Dieunis MEUS, Suppléant Juge au Tribunal de Paix de Fort-Liberté ;

Magistrat François COLAS, Suppléant Juge au Tribunal de Paix de Fort-Liberté;

Magistrat Evens LEVÊQUE, Juge titulaire au Tribunal de Paix de Cité Soleil ;

Magistrat Juslin ISRAËL, Suppléant Juge au Tribunal de Paix de Fort-Liberté ;

Magistrat Cantave JEAN, Suppléant Juge au Tribunal de Paix de Hinche ;

Magistrat Marie Edvard Jean-Philippe ADAM, Juge de siège au Tribunal de Première Instance des Gonaïves (Tribunal spécial pour Enfant) ;

Magistrat Lexander DORILAS, Doyen ai. du Tribunal de Première Instance de Mirebalais.

Liste des Magistrats non certifiés :

Magistrat Placide Duvelson, Suppléant Juge au Tribunal de Paix de Cornillon Motif: très décrié, absence d’intégrité morale ;

Magistrat Stuva BARBIER, Suppléant Juge au Tribunal de Paix de Petite Rivière de Nippes Motif : très décrié, absence d’intégrité morale et rançonnement de justiciables ;

Magistrat Steeve CADET, Suppléant Juge au Tribunal de Paix de Jérémie Motif : très décrié, absence d’intégrité morale et abus d’autorité ;

Magistrat Gesner MONTINÉ, Suppléant Juge au Tribunal de Paix de Camp-Perrin Motif: très décrié, rançonnement de justiciables ;

Magistrat Gérald EXANTUS, Doyen du Tribunal de Première Instance des Côteaux Motif: étude académique déficiente au regard des archives de l’École de Droit de Jacmel : session ordinaire 1992 ;

Magistrat Gabenel FRANÇOIS, Juge et Juge d’Instruction au Tribunal de Première Instance de Saint-Marc Motif : très décrié

Magistrat Renaud HONORÉ, Suppléant Juge au Tribunal de Paix de Terrier-Rouge Motif: très décrié, rançonnement de justiciables et implication dans un cas d’agression sexuelle suivie de versement d’argent à la victime ;

Magistrat Wisly CILES, Suppléant Juge au Tribunal de Paix de Saint Michel de l’Attalaye Motif: très décrié, rançonnement de justiciables et manque d’éthique ;

Magistrat Edoualdo PERARD, Suppléant Juge au Tribunal de Paix de Marmelade Motif : très décrié, méfaits multiples caractérisés par le rançonnement des justiciables, de graves problèmes d’éthique et insuffisance académique ;

Magistrat Garbens DÉSIR, Juge titulaire au Tribunal de Paix de Saint Michel de l’Attalaye Motif : très décrié, rançonnement de justiciables

Magistrat Gabener CHARLES, Suppléant Juge au Tribunal de Paix des Cayes Motif: très décrié, rançonnement de justiciables et manque d’éthique ;

Magistrat Luc ANDRÉ, Juge et Juge d’Instruction au Tribunal de Première Instance du Cap-HaïtienMotif: manque d’éthique et absence d’intégrité morale.

