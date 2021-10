Le deficit budgetaire finance partiellement a hauteur de 49,2 milliards de gourdes par la BRH

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Dans sa derniere note trimestrielle, publiee mercredi 28 octobre, sur la politique monetaire pour l’annee fiscale 2020-2021, la Banque de la Republique d’Haiti (BRH) a fait le point sur l’evolution des indicateurs economiques. Un deficit budgetaire de 60,9 milliards de gourdes a ete enregistre a la fin de l’exercice fiscal. La BRH a finance partiellement ce deficit a hauteur de 49,2 milliards de gourdes et semble satisfaite d’avoir un niveau de financement monetaire du plafond annuel prevu dans le budget rectificatif autour de 49,3 milliards de gourdes.

<>, explique la note.

D’apres cette note, la situation des finances publiques au cours du 4e trimestre de l’exercice 2020-2021 s’est resumee par une hausse de 13,66% des recettes encaissees par le Tresor public qui ont atteint le niveau de 24,9 milliards de gourdes et une baisse de 2,98% des depenses comparativement au trimestre precedent. Toutefois ces depenses s’etablissant a 33,7 milliards de gourdes ont depasse largement les recettes susmentionnees.

Suivant les donnees communiquees par la BRH, le pays accuse egalement un deficit commercial chiffre a 2,78 milliards de dollars americains durant les dix premiers mois de l’exercice 2020-2021. Les exportations et les importations ont toutes les deux cru respectivement de 25,5% et de 20% au cours de la meme periode. La valeur des exportations s’est elevee a 906,4 millions de dollars americains et celle des importations a 3,6 milliards de dollars americains. En ce qui a trait aux importations, la BRH a apporte cette precision : <>

Toujours en mode croissance, les transferts d’argent de la diaspora continuent a reduire l’ecart du deficit constate dans la balance commerciale. <>, lit-on dans la note.

De plus, les transferts prives sans contrepartie permettent, de concert avec les interventions de la BRH sur le marche des changes, d’alimenter l’offre des devises et de limiter la depreciation de la gourde. <>, precise la note, soulignant que le niveau des reserves nettes de changes, par ailleurs, a augmente de 15,4 % pour atteindre 477,5 millions de dollars americains.

Le seisme du 14 aout 2021 qui a fait plus de 2 000 morts et plus de 130 000 maisons et 900 ecoles detruites ou endommagees, suivie de la tempete tropicale Grace qui, elle, a detruit de nombreuses cultures dans les departements de la Grande-Anse, des Nippes et du Sud-Est, la rarete repetitive des produits petroliers a la pompe et le climat d’insecurite, tous ces facteurs combines a la hausse du taux de change durant les mois precedents ont conduit a une augmentation de l’indice des prix a la consommation (IPC) en rythme mensuel, d’apres la BRH. <>, ecrit la BRH.