Le Delimart de Delmas 32 rouvre ses portes ce vendredi 30 Juin.

L’entreprise dirigée par l’homme d’affaires Sebastien Boulos, DELIMART S.A, vient d’annoncer qu’elle remettra en service, ce vendredi 30 Juin 2023, son supermarché dans la commune de Delmas, à l’angle de Delmas 32 et de la route principale de Delmas, detruit il y a cinq (5) ans.

Selon un communiqué,ce supermarché est présenté dans un cadre totalement rénové, plus attrayant, plus spacieux avec des offres de produits et services plus diversifiés.

Avec des rayons dédiés aux fournisseurs et producteurs locaux, elle va stimuler des activités de production, de transformation et de mise en marché des produits du terroir haïtien et encourager l’investissement de nouveaux entrepreneurs dans le commerce de détails et proximité, selon ce communiqué.

L’entreprise annonce par ailleurs, que l’ouverture de ce Supermarché ultra moderne aux normes internationales va créer plus de 150 emplois directs et des milliers d’emplois indirects.

