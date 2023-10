Le déploiement de la MSS en Haïti, une étape importante vers le démentèlement des gangs, estime le CARDH

​

​

Le CARDH estime que le déploiement de la Mission multinationale de soutien à la sécurité (MSS) est une étape importante vers la protection de la population contre la violence des gangs en Haïti.

Dans ce document de dix pages publié ce lundi 9 octobre 2023, le Centre d’Analyse et de Recherche en Droits de l’Homme (CARDH) a fait le résumé de la résolution 2699 en neuf points, une résolution adoptée le lundi 2 octobre 2023 qui autorise le déploiement de la Mission multinationale de soutien à la sécurité (MMSS) en Haïti en vue de conduire des opérations conjointes avec la Police Nationale d’Haïti contre les gangs, de protéger les zones et infrastructures stratégiques ainsi que les écoles et les hôpitaux et de garantir un accès à l’aide humanitaire.

Toujours selon ce document dont la rédaction de Juno7 a reçu une copie, le CARDH a souligné que la durée initiale de la MMSS est d’un an, avec un premier examen de son mandat en août 2024 et elle est autorisée à adopter, de manière exceptionnelle, des mesures temporaires urgentes, y compris l’arrestation et la détention des auteurs de violences, tout en respectant le droit international des droits de l’homme.

Le Centre d’Analyse et de Recherche en Droits de l’Homme persiste pour faire savoir que la conception et la mise en œuvre rapides et efficaces de mécanismes spécifiques seront essentielles en vue de garantir la prévention et la répression efficaces des violations des droits de l’homme, en particulier l’exploitation et les abus sexuels, et favoriser des procédures de reddition de comptes claires pour tout type de fautes.

En outre, le CARDH exige une analyse approfondie des lacunes de la MINUSTAH en vue de garantir un impact maximal de la MMSS sur le terrain afin d’éviter la répétition des erreurs du passé.L’organisme de Défense des Droits Humains souligne que la conception et la conclusion d’un accord clair entre le pays qui dirigera la mission, les autorités nationales et la direction de la MMSS lui permettra d’entreprendre une évaluation plus complète de son cadre juridique et opérationnel.

Malgré la possibilité d’avoir environ 1500 officiers de police internationaux dans cette mission, le CARDH croit qu’il est d’une importance capitale de continuer à plaider en faveur d’un engagement accru d’autres États membres et d’organisations régionales et sous-régionales en soutien à la mission, afin d’avoir les ressources humaines.

L’organisation dirigée par Me Gédéon Jean souligne la nécessité pour que les Haïtiens tiennent compte des prescriptions du paragraphe 15 de la résolution du Conseil de Sécurité qui invite les parties à coopérer pleinement avec la MMSS dans l’exécution et la mise en œuvre de son mandat. Le CARDH estime également qu’un effort national multisectorial cohérent est nécessaire en vue de soutenir de manière constructive et de contribuer aux travaux et aux activités de la Mission multinationale de soutien à la sécurité.

A lire aussi :

Le gouvernement haïtien pose des conditions avec l’annonce du couloir commercial faite par la République dominicaine