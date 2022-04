<>, le dernier album en date de Harmonik

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La totalite des featuring realises pour le compte de <> est l’un des premiers constats effectues en visionnant la pochette de cet opus sorti en date du 25 fevrier 2022. Ils sont au total cinq. Soit les messieurs du groupe voulaient mettre en avant de jeunes talents, soit ils n’ont pas voulu se passer de ces collaborations, car les artistes solos ont la cote en ce moment. Quel que soit le cas de figure, le consommateur en sort gagnant. En effet, chacun des artistes est invite a ajouter sa propre vibe au produit fini que represente l’album. Trouble Boy, Danola, Pierre Jean, Mechans-T ou encore Vanessa Desire ont toutes et tous bien assure leur partition. En plus d’apporter de la diversite sur ce disque, le talent de ces jeunes artistes est expose aux fans mordus de Harmonik et du compas en general. Win-win.

La majorite des textes chantes sur ce 6e album ont tous de pres ou de loin rapport aux relations amoureuses (l’amour). Decidement, l’amour est le theme de predilection de la tendance compas. D’ailleurs, meme <>, la chanson annoncant l’album associe la maturite a une certaine stabilite amoureuse qui devrait aboutir au mariage. Pince-sans-rire. Ce meme texte expose l’empressement pour certains de se caser a un certain age. Ce n’est aucunement une question de genre, n’est-ce-pas ? Parmi les textes qui ont attire notre attention figure: <>. Contrairement a ce que laisse entendre son intitule, le texte raconte l’histoire d’un gars en peine d’amour et qui l’exprime pleinement. Rien a voir avec le fait qu’une personne, homme ou femme, ne puisse librement exprimer ses emotions : <>. Le texte tourne en quelque sorte le dos aux cliches entourant les larmes des males.

A-t-on deja specifie aux messieurs de Harmonik que tous ces arrangements, remix, agencements autour de la chanson <> prete a confusion ? Premierement, c’est Jessie Woo, un peu plus tard, c’est Vanessa Desire. Et c’est la version avec la native de Petit-Goave qui est gravee sur l’album. En plus de tout ce mix-match, c’est la chanteuse Anie Alerte qui partage la scene avec Mac-D lors des grands rendez-vous live. A ne rien comprendre.

Les messieurs de Harmonik ont fait la part belle aux differents slogans entre guillemets a la mode. Citons le titre <> comme illustration; au moins deux slogans y sont lances, <> ou encore <> ; <> sur le titre <>. Originalite vous dites ! Remarquez que la bande a Nicky a offert plusieurs titres rythmes, ce qui est qualifie de compas pike devan dans le jargon musical haitien. Les titres <>, <> ou encore Vagabon sont de ce registre. Pour ceux qui adorent le kole sere, les titres <> et <> sont faits pour vous. Ce dernier est une superbe collaboration avec Danola. <> appelle aussi a la danse.

A part les trois mousquetaires : Mac-D, Nicky et Sanders Jeffrey Medellus, Shedly Abraham, Harold Saint Louis, Emmanuel Charles, Reginald Bastien et Oneart Grafphix sont parmi ceux a avoir travaille sur <>. En attendant que le groupe ne produise en Haiti, l’album est disponible sur toutes les plateformes de telechargement legal.