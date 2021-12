Le Dieu de la Bible n’est pas violent

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Il ?tait une fois une jeune fille qui avait d?cid? d’annuler son mariage apr?s qu’elle eut tenu son fianc? la main dans le sac, embrassant une serveuse au restaurant. Elle re?ut le lendemain la visite d’un vieil homme. <>, disait l’homme dont le visage rid? par le temps impose une ?coute attentive, <>. Et le vieil homme s’en alla.

Il existe une grande diff?rence entre ce qui est dans la Bible et ce qu’enseigne la Bible. Si vous croyez que le Dieu de la Bible est un Dieu violent, col?rique, irascible et parfois injuste, vous n’avez qu’une s?quence de l’histoire. Je vais vous en donner le contexte global qui vous introduira sur une toute autre r?alit?. Je ne suis pas vieux, mais je peux t?moigner au sujet de la v?rit?.

Le Dieu de l’Ancien Testament est juste et bon

La violence peut se d?finir comme ?tant le <> ; ou comme ?tant le <> ; ou encore <> (Larousse, https://www.larousse.fr/).

La violence, dans ces d?finitions, d?note un aspect n?gatif et r?pr?hensible. Cependant, au sein de ce monde mauvais et cruel, nous devons admettre que l’usage de la force, quoiqu’utile et juste, peut s’apparenter ? de la violence. Par exemple, dans un Etat de droit, on s’attend naturellement ? ce que les forces de l’ordre interviennent de fa?on muscl?e afin de r?primer le mal et s?vir contre l’injustice et la m?chancet?. Mais on ne parle pas de violence dans ces cas-l?. Car la justice ne peut m?me pas se concevoir sans une certaine agressivit?. Une justice correctement accomplie doit exiger au coupable de payer pour sa faute, en subissant une sanction proportionnelle ? son crime. Par cons?quent, l’exercice de la force r?pond ? la mission de Dieu confi?e aux gouverneurs humains de mani?re qu’ils ?tablissent la justice dans le monde en prot?geant les innocents contre les m?chants (Romains 13 :1). Voil? qui nous pr?pare ? aborder justement la notion de la non-violence de Dieu dans l’Ancien Testament.

Commen?ons par la peine de mort dans l’Ancien Testament

Si certains p?ch?s que l’on jugerait b?nins sont passibles de la peine capitale dans la Bible, c’est d’abord parce que Dieu punit les p?ch?s d’aujourd’hui de mani?re ? exposer et pr?venir les effets d?vastateurs et sanglants qu’ils engendreront demain. C’est comme un cancer ? ?radiquer en vue du salut de tout le corps. Ensuite, rappelons que le peuple d’Isra?l ?tait appel? par Dieu pour ?tre un guide, un exemple de saintet? au regard des nations du monde vers?es dans l’iniquit?. Isra?l avait donc le double devoir de fid?lit? ? l’?gard de Dieu qui l’honore par son alliance, et envers les peuples pa?ens qu’Isra?l ?tait appel? ? amener ? la lumi?re. Ainsi, ce que notre regard na?f d?crirait comme un simple petit p?ch? aurait pourtant un effet de plomb sur la balance cosmique.

Dieu n’est pas coupable de g?nocide ni de favoritisme ? l’?gard d’Isra?l

Trop souvent, on accuse faussement la Bible de favoritisme ? l’?gard d’Isra?l. Or, tout le m?rite de ce peuple ne r?side que dans sa relation avec Dieu l’appelant ? ?tre un instrument de sa justice et de sa gr?ce dans le monde (Gen.12 :2-3). Car, en r?alit?, Dieu s’int?resse ? toutes les nations du monde (Ps.67 :2-8). Cependant, les peuples que Dieu extermina ?taient tous coupables de grandes abominations et d’injustice aux yeux de Dieu. Des proph?tes comme Esa?e et Amos ne manquaient pas de d?noncer ces atrocit?s allant de l’immoralit? sexuelle jusqu’aux crimes contre l’humanit?. Par ailleurs, nous devons noter que la bienveillance de Dieu se manifeste m?me dans son jugement contre le p?ch?. D’une part, Dieu offrait sa gr?ce ? ceux qui s’?taient repentis ; ensuite Il ne cherchait pas ? les exterminer tous, mais ? les conduire plut?t ? la repentance (Ez. 33 :11).

Dieu n’avait pas recommand? les armes ? Isra?l

Les relations de Dieu avec son peuple se basaient sur un principe plut?t simple : Isra?l devait faire confiance ? Dieu, ob?ir ? Sa parole, et Dieu, de son c?t?, se chargerait de tout ce qui le concernait. En laissant l’Egypte, Isra?l n’avait ni armes de guerre, ni formation militaire, et pourtant, la plus grande arm?e du monde d’alors ?tait vaincue et ?cras?e ? ses pieds. Dieu leur avait aussi fait la promesse que les nations puissantes fuiraient devant eux sans qu’Isra?l ait ? lever le petit doigt (Ex. 23:22 ; 23:23 ; Deut.11:23). Mais le peuple refusait de faire confiance ? Dieu (Deut.1 :21 ; 26-27 ; 41). Leur incr?dulit? en avait d?cid? autrement : ils allaient compter sur leurs armes mais se seraient r?f?r? ? Dieu pour combler leur faiblesse. C’?tait une toute autre philosophie.

Conduit par cette m?me attitude d’incr?dulit?, quelque temps apr?s, le peuple avait d?cid? de rejeter la th?ocratie au profit d’un r?gime monarchique (1Sa.8 :6-8). Dans sa longanimit?, Dieu s’accommoda ? leur choix encore une fois. Les guerres des rois ?taient alors une expression de la volont? permissive et non active de la part de Dieu. C’est pourquoi, en d?pit de sa carri?re exemplaire aux yeux de Dieu, David n’?tait pas qualifi? ? construire le saint temple. Cette noble mission ?tait plut?t confi?e ? son fils qui jouissait d’un r?gne de paix et florissant sans jamais engager de guerre contre ses ennemis.

Le Dieu de l’Ancien Testament est un dieu de paix, d’amour et de compassion. Les peuples des autres nations en donnent aussi ce t?moignage : <> (1 Rois 20 :31). Mais qu’en dit le Nouveau Testament ?

Le Dieu de l’Ancien Testament se manifeste en J?sus-Christ

Le Nouveau Testament est le prolongement et l’aboutissement de l’Ancien Testament. Le premier atteste, clarifie et compl?te le second. Et si dans l’Ancien Testament Dieu s’est r?v?l? par la bouche des proph?tes, dans le Nouveau Testament, il se manifeste ? travers J?sus-Christ, Son fils. Par sa vie et son enseignement, J?sus fait taire le mensonge et projette une vid?ographie qui d?voile l’humilit?, la bont?, et l’amour de Dieu.

Dieu se manifeste ? travers l’humilit? et l’amour

Alors que le monde s’efforce ?perdument d’exalter la puissance et la gloire de l’homme, Dieu invite ses enfants ? rechercher l’humilit?, la simplicit? et l’amour. La plupart des ath?es les plus fameux d’aujourd’hui qualifient de faible le Dieu de la Bible. Et c’est en effet le message de la Bible : <> (1Co.1 :27). C’est donc une faiblesse que les hommes n’arrivent pas ? saisir : <> (Matt.5 :38-41). L’id?e ici se r?f?re ? une attitude de vuln?rabilit? vis-?-vis de Dieu. J?sus invite les enfants de Dieu ? ?tre faibles, petits, comme un enfant. Mais ce n’est pas une faiblesse qui doit ?tre assimil?e ? la l?chet?. La l?chet? c’est la peur vis-?-vis des hommes, mais la faiblesse chr?tienne correspond ? une vertu, l’humilit? qui nous pousse ? d?pendre de Dieu m?me face ? la violence ou ? une perte.

Cela est oppos?e ? la pens?e populaire, mais c’est le moyen de ressembler ? Dieu, le chemin qui conduit ? l’amour v?ritable. C’est aussi ce que Christ a enseign? : <> (Matt.5 :43-45).

De ce fait, la non-violence correspond au niveau le plus ?lev? de la foi.

Dieu an?antit la violence par l’humilit? et l’amour.

La mort de J?sus est un outil herm?neutique qui nous permet d’interpr?ter justement le message de l’Ancien Testament. La question ?pineuse de toute la Bible et qui s’adresse aussi ? nous aujourd’hui est celle-ci : jusqu’? quel point pouvons-nous faire confiance ? Dieu ?

L’humilit? est le chemin le plus s?r menant vers l’amour. J’ai appris que certaines personnes mal avis?es osaient croire que J?sus-Christ recommanderait ? ses disciples de s’acheter des armes pour se prot?ger. On peut difficilement trouver une pens?e plus ?trange au message de l’Evangile que celle-ci.

J?sus n’avait pas seulement recommand? la non-violence aux enfants de Dieu. Il en ?tait l’exemple lui-m?me. Il ?tait outrag?, rabaiss?, flagell? et tortur? sans jamais lever le doigt contre ses adversaires.

Comme dans l’histoire de T?l?maque au Colis?e de Rome, J?sus a expos? la laideur et le caract?re inf?me de la violence. Imaginons une bagarre o? l’un des opposants refuse de frapper. L’un frappe, il frappe encore et encore. Tr?s fort. Plus fort. Mais l’autre ne r?agit pas. Il tombe et commence ? saigner. Puis, il se rel?ve, mais garde les bras crois?s. L’autre persiste dans son aventure sanglante. Il renverse son adversaire bienveillant par un <> de bas en haut. Et le voil?, cet homme non-violent, baignant dans son sang, s’efforce de se relever une sixi?me fois. On ressent presque ses souffrances et les douleurs de son visage ensanglant?. Et l’autre agac?, revient en hurlant : <>. <>, r?pond le courageux, <>. Mais l’homme costaud, se mordant la l?vre, sans piti? l’ach?ve par une derni?re rafale de coups. Son ennemi ne bouge plus. Il ne respire plus. Il est mort certainement. Mais alors qu’on le laissait pour mort, soudain, il est revenu ? la vie. Plus jamais les gens de la ville ne prendront plaisir aux bagarres. Et comme ? la mort de T?l?maque, l’amour a an?anti la violence.

Et Dieu a conquis le monde par l’humilit? et l’amour. Il a d?pouill? les dominations et les autorit?s, et les a livr?es publiquement en spectacle, en triomphant d’elles par la croix.

Le Dieu de la Bible n’est pas violent. L’Ancien Testament l’affirme. J?sus et ses disciples le prouvent. L’?glise pers?cut?e ? Rome et violent?e par C?sar a conquis Rome, toute l’Europe et le monde entier. Voil?, je viens de raconter toute l’histoire.

Pouvons-nous ?tre appel?s enfants de Dieu ? Y a-t-il de l’espoir pour notre pays ?

Par Jean-Mario Michel