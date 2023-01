Le d?lai de traitement du <> se situe entre 3 et 4 semaines, selon Blas Nu?ez-Neto

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Blas Nu?ez-Neto, secr?taire adjoint par int?rim pour la politique des fronti?res et de l’immigration, a pris part ? une conf?rence de presse ce mercredi 11 janvier. Ce, pour apporter plus d’explications sur le nouveau programme migratoire de l’administration Biden, ? l’intention des ressortissants ha?tiens, Nicaraguayens, Cubains et V?n?zu?lien. Selon Nu?ez-Neto, cette disposition vise ? freiner l’immigration clandestine et irr?guli?re. <>, soulignant que le programme qui a ?t? annonc? la semaine derni?re est une disposition visant ? faciliter une migration r?guli?re des ressortissants d’Ha?ti, du Cuba, du Venezuela et du Nicaragua aux Etats-Unis.

<>, a fait savoir Blas Nu?ez-Neto.

Nu?ez-Neto a ?t? interrog? sur le nombre de b?n?ficiaires qui seront admis par pays, l’?ge moyen requis, ainsi que le d?lai de traitement des dossiers. Selon lui, il n’est pas pr?vu d’?tablir un quota par pays. <>, a-t-il fait savoir. S’agissant des d?tenteurs du visa B1/B2, l’officiel am?ricain a indiqu? qu’il n’est pas recommand? que ces derniers appliquent dans ce nouveau programme. Cependant, a-t-il nuanc?, il n’y a aucune restriction l?gale ? cet effet >>, a-t-il poursuivi.

Plus loin, le secr?taire adjoint par int?rim pour la politique des fronti?res et de l’immigration, a averti que ceux qui tenteraient de passer par les fronti?res terrestres et maritimes de mani?re ill?gale seront expuls?s et ne pourront pas b?n?ficier du programme en retour. <>, pr?vient-il, pr?voyant une augmentation importante des d?portations de ceux qui vont traverser ill?galement les fronti?res dans les prochains jours. Il a ?galement averti que le Mexique a d?cid?, de mani?re ind?pendante, d’expulser tous les ressortissants de ces 4 pays qui tenteraient d’entrer aux ?tats-Unis via ses fronti?res. <>, a pr?cis? Nu?ez-Neto.