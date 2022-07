Le D?ner en blanc revient… au Cap Ha?tien

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Comme il est de coutume, le lieu o? se d?roulera le fameux D?ner en blanc restera un secret jusqu’? la derni?re minute. Ce que l’on sait, c’est que la ville du Cap-Ha?tien recevra le 13 ao?t 2022 ce grand rendez-vous international annuel r?unissant amis et familles entre grande ?l?gance et convivialit?. Ce que l’on sait aussi, c’est que les r?gles n’ont pas boug? d’un poil : il faut s’inscrire ? l’avance, mettre le jour-J sa tenue blanche chic, apporter son panier, sa table et ses chaises, le tout en blanc et ?tre pr?sent bon ou mauvais temps.







Le choix de Cap-Ha?tien pour l’organisation de l’?v?nement n’est pas anodin. Par ces temps de troubles, nous dit Fabie Reid, project director, il est important de montrer le pays sous un autre angle. <>, informe-t-elle. <>, ajoute-t-elle. La cit? du roi Christophe, avec son histoire, ses c?tes et ses multiples monuments historiques, rejoint l’id?e de classe et de prestige qui caract?rise l’?v?nement.







Le Diner en blanc est en effet un rendez-vous pour c?l?brer la beaut? et l’?l?gance, l’amiti? et le r?seautage ; c’est aussi un ?v?nement ouvert ? ceux qui veulent faire partie d’une exp?rience touristique in?dite en Ha?ti.







Le pique-nique chic de l’?t? est ouvert ? tout le monde, d?s que la personne est en mesure de r?gler l’admission, indique Fabie Reid. La liste d’attente est ouverte depuis le 28 juin pour toute personne voulant s’inscrire pour participer au s?lect d?ner. Il suffit d’entrer sur le lien haiti.dinerenblanc.com/register. Les organisateurs enverront ensuite une invitation par mail aux personnes choisies, invitation qui sera valable pour deux.







Initi? en France en 1988, le D?ner en blanc a ?t? organis? pour la premi?re fois en Ha?ti en 2013. En 2018, ? l’occasion de ses 30 ans ? l’?chelle internationale, l’?v?nement n’a pu se tenir en Ha?ti ? cause des troubles sociopolitiques. Mais le pique-nique en blanc n’avait pas tard? ? revenir l’ann?e d’apr?s, soit en 2019, avec une nouvelle ?quipe compos?e de M?lissa ?tienne, Jimmy Mo?se, Fabienne Alphonse et Johanna Auguste. Les turbulences politiques et le coronavirus ont eu une nouvelle fois raison de l’activit?.