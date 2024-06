Le docteur Kerry Norbrun alerte sur les dangers du “bullying” sur les réseaux sociaux et dans le milieu scolaire

Le Bullying, une menace sérieuse dans les écoles et sur les réseaux sociaux: entretien avec le Docteur Kerry Norbrun.

Le Docteur Kerry Norbrun s’est entretenu avec la rédaction de Juno7 sur un sujet crucial : le bullying, une menace grandissante dans notre société, en particulier dans les écoles et sur les réseaux sociaux à travers des commentaires. D’après le docteur qui a aussi partagé une vidéo à ce sujet, le bullying se manifeste par des comportements selon lesquels une personne ou un groupe maltraite une autre personne de manière physique, verbale ou émotionnelle. Ce phénomène inquiétant se traduit par des insultes, des coups, des moqueries ou des menaces, affectant les victimes sur les plans physique, mental et émotionnel.

Le bullying sur les réseaux sociaux communément appelé cyberharcèlement qui touche principalement les jeunes utilisateurs de ces plateformes, connaît une hausse alarmante, entraînant des conséquences graves sur la santé mentale et émotionnelle des victimes.

Les conséquences du bullying sont profondes et durables. Les victimes se sentent souvent découragées, perdent confiance en elles et peuvent se retrouver isolées. Cette détresse peut mener à la dépression, et dans les cas les plus extrêmes, pousser les gens à se faire du mal ou à envisager le suicide, a indiqué Norbrun.

Monsieur Norbrun a aussi noté que le bullying ne nuit pas seulement aux victimes. “Les harceleurs eux-mêmes peuvent développer des problèmes de comportement persistants, tels que la violence et l’agressivité, ce qui pourrait gravement compromettre leur avenir”, a-t-il dit.

Pour combattre ce fléau, le Dr Norbrun insiste sur la nécessité d’une action collective. “Les écoles, les parents et les communautés doivent collaborer pour créer un environnement où le respect et l’amitié sont valorisés. Il est essentiel que les écoles mettent en place des programmes visant à encourager un comportement positif et à fournir aux élèves des outils pour gérer les conflits de manière non violente. Les parents doivent également jouer un rôle crucial en maintenant une communication ouverte avec leurs enfants et en les soutenant dans le développement de leur confiance en soi.”

Le docteur a également noté que les personnes qui harcèlent le font souvent dans le but de faire rire les autres. “Parfois, ceux qui se moquent ne réalisent pas les conséquences que ces moqueries peuvent avoir sur la santé mentale des victimes”, a déclaré Kerry Norbrun.

Le bullying représente une menace grave avec des répercussions étendues sur les individus et la société. Kerry Norbrun invite chacun à s’engager dans le but d’éradiquer ce comportement néfaste et à bâtir une société où chacun se sent en sécurité et respecté.

