Le dollar am?ricain continue son envol, les prix des carburants restent ?lev?s

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Dans le Sud-Est, ? Jacmel, le prix du gallon de la gazoline et du diesel est de 2 000 gourdes sur le march? informel. Dans cette r?gion, le dollar est d?j? autour de 150 gourdes ou plus.

A Mirago?ne, il faut entre 140 et 145 gourdes pour un dollar. Le gallon de la gazoline se vend ? 2 750 gourdes et le diesel 1 750 gourdes.

Aux Cayes, la gazoline reste un produit pr?cieux. Le gallon de gazoline se vend ? 3 000 gourdes et le diesel ? 2 000 gourdes. En ce qui a trait au dollar, les cambistes et les bureaux de change l’ach?tent ? 140 gourdes et le revendent ? 145 gourdes, rapporte notre correspondant sur place.

Si le gouvernement annonce une <>, le gallon de la gazoline continue de se vendre ? 2 500 gourdes et le diesel autour de 2 000 gourdes sur le march? informel, voire plus.

A Port-au-Prince et dans plusieurs villes de province, le dollar am?ricain s’?change autour de 145 gourdes ce jeudi 10 novembre. Avec la p?nurie de carburant depuis plusieurs mois et les gangs arm?s qui op?rent ? l’entr?e sud ainsi qu’au nord de la capitale, les prix des produits alimentaires continuent de flamber. Des marchands ?voquent la raret? de certains produits comme la viande, les abats de poulet import?s, le riz…

