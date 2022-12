Le dollar, denr?e rare

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’une des solutions pour sortir de la raret? de dollar est de produire plus, de recevoir des touristes, d’importer moins ou d’exporter plus.

Il faut dire que les dollars attirent beaucoup de convoitises. Donnent du pouvoir. Et d?tenir des dollars est rentable. Des dollars sous la forme de cash, encore plus.

Le probl?me, c’est que personne ne veut expliquer la situation aux clients des banques. Ni la BRH ni les banques commerciales. On laisse les plaintes, les engeulades et les incidents se multiplier sans faire l’?ducation de la population ? l’usage des autres formes de paiements.

Nous importons beaucoup. Chaque ann?e, un peu plus. Les transferts, dons et investissements ?trangers directs n’augmentent pas assez vite. Nos exportations ne suivent pas.

