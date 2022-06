Le d?part des ?l?ves et ?tudiants, drame absolu

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Port-au-Prince n’est pas Ha?ti. Mais la capitale et sa r?gion regroupaient pr?s du quart de la population ha?tienne avant 2020. Aujourd’hui, on ne peut pas dire ce qu’il en reste. Il y a ceux qui en sont partis et ceux qui n’y viennent plus. La r?gion m?tropolitaine a perdu de son attrait ? cause de l’ins?curit?, de la vie ch?re, de l’impossibilit? de quitter son quartier pour aller ? l’?cole dans une autre zone et de la d?gradation g?n?ralis?e de la situation globale.

Parmi tous les secteurs qui p?tissent de la situation, il y a l’?cole. Port-au-Prince et ses environs regroupent certaines des meilleures ?coles du pays. Les plus r?put?es et le plus grand nombre d’?coles moyennes. Les universit?s et ?coles professionnelles en nombre. Elles aussi, les unes comme les autres, sont confront?es aux probl?mes.

L’une des plus prestigieuses ?coles de la capitale, le lyc?e Alexandre Dumas, dit Lyc?e fran?ais, a ferm? ses portes depuis des mois. Il n’y a pas de perspective de r?ouverture dans l’imm?diat. On ne compte plus les ?coles qui ouvrent un jour sur deux ou une semaine par mois ? cause de l’ins?curit?. Quand ce ne sont pas les ?l?ves qui ne viennent pas, ce sont les enseignants qui ne peuvent acc?der aux locaux.

Depuis des mois, cette situation “d’?cole quand on peut” se g?n?ralise. On vit avec. On ne s’en plaint plus. M?me les examens officiels doivent s’adapter : venez si vous pouvez, composez l? o? vous le pouvez.

Derri?re le quotidien, il y a la lame de fond. Les ?coles, toutes les ?coles perdent des ?l?ves, des ?tudiants. Il y en a qui commencent ? r?fl?chir ? fermer des classes. Comment payer les professeurs quand l’effectif passe de 50 ? 8 ?l?ves en une ann?e ? Comment planifier l’ann?e prochaine quand les inscriptions ne suivent pas ? L’incertitude et les probl?mes ?conomiques obligent les parents ? r?fl?chir vingt fois avant de s’engager.

A c?t? de la mobilit? interne — on change de quartier, de zone, de ville –, il y a l’attraction de l’?tranger. Nos enfants partent ? l’?tranger pour faire des ?tudes universitaires depuis des ann?es. ? pr?sent, ils y partent aussi pour faire leurs ?tudes primaires. Et l’?tranger ce n’est plus seulement le pays d’?migration des parents mais de plus en plus la R?publique dominicaine.

Il n’y a pas encore de statistiques fiables mais les parents pr?f?rent financer des ?tudes pour leurs enfants en R?publique dominicaine que de payer le m?me montant pour de non-?tudes en Ha?ti. Etudes universitaires, techniques, professionnelles, secondaires et primaires, les institutions de chez nos voisins attirent de plus en plus les enfants et les jeunes ha?tiens.

En R?publique dominicaine, il y a l’?cole tous les jours, l’?lectricit?, l’Internet, la s?curit?, les moyens de transport, de bonnes ?coles, une langue-passeport et la vie y est moins ch?re qu’en Ha?ti. Pour un parent de la diaspora ou qui travaille en Ha?ti, le calcul est vite fait quand il s’agit de sauver ses enfants, d’investir dans leur ?ducation. L’?tranger devient de plus en plus l’alternative salutaire.

Non seulement Ha?ti perd une bonne partie de sa jeunesse des classes ais?es et moyennes, mais aussi, tout le long de la fronti?re avec la RD et pour tous les pauvres qui font le choix d’aller vivre ailleurs, Ha?ti perd aussi les enfants qui ne suivent plus le cursus national.

Dans dix ans, dans vingt ans, on va se retrouver devant une situation explosive. Financer des ?tudes ailleurs fragilise l’?cole en Ha?ti. Fa?onne des cerveaux avec du mat?riau ?tranger. ? tous les niveaux cela entra?nera des cons?quences. Des classes primaires ? l’universit?, en passant par les ?coles professionnelles.

Le mal absolu est que personne ne semble s’apercevoir que brader sa jeunesse aura des cons?quences. Personne ne semble press? de chercher les solutions qui peuvent stopper l’h?morragie. Ha?ti, de plus en plus, perd de son attractivit? pour les touristes ?trangers comme pour sa diaspora. Le pays perd aussi ses ?l?ves, ses ?tudiants et une partie de ses chances de constituer une rel?ve.

Chaque institution scolaire ou de formation peut faire de son mieux. Le minist?re de l’Education nationale et de la Formation professionnelle peut r?ussir tous ses projets. Si la situation de d?perdition se poursuit, les cons?quences seront irr?sistibles.

N ap ka kontinye kole pyese men nou p ap ka ale lwen.