L’orthopédiste bien connu, le Dr Trevant Valembrun, a été enlevé samedi soir par des hommes armés à Delmas 75, a appris Le Nouvelliste. « La société haïtienne d’orthopédie et de traumatologie (SHOT) exprime sa grande indignation et sa profonde colère face au kidnapping du Dr Trevant Valembrun, survenu hier soir (samedi) vers 11h à Delmas 75, lit-on dans une note. Encore une fois, un médecin haïtien compétent, qui décide de vivre en Haïti pour être fidèle à son pays et à son peuple…