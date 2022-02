Le Dr Antoine Rene Charles : 3 mars 1931- 16 janvier 2022

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le docteur Antoine Rene Charles, ne le trois mars 1931 a Jeremie situee au sud de la Republique d’Haiti, est parti paisiblement a Miami le dimanche 16 janvier 2022, comble d’affection, a la veille de ses 91 ans, decide a entreprendre le dernier voyage vers son createur.

Aine d’une famille de 10 enfants, bon mari et pere de trois enfants, dont une fille et deux fils, il a ete pendant sa longue vie un guide attentionne et un grand-pere affectueux pour ses petits-enfants et arriere-petits-enfants.

La joie entourant sa naissance l’a toujours suivi. Ne dans la charmante ville de Jeremie, surnommee la ville des poetes, Rene, particulierement doue, y puisa un sens artistique remarquable. Il raconte avoir hesite entre des etudes musicales pour une carriere de tenor et la medecine. Le peuple haitien, surtout les demunis, a grandement beneficie de son choix.

Diplome de la Faculte de medecine de l’Universite d’Etat d’Haiti en 1956, le Dr Rene Charles a fait sa residence en laboratoire avant de partir pour les Etats-Unis ou a New York au Mount-Sinai Hospital et a Rochester University il a fait plusieurs specialisations en hematologie, en maladies metaboliques et diabete, ainsi qu’en gastro-enterologie. Il a publie plusieurs travaux dans ces domaines.

Ayant acquis une bonne maturite medicale et une bonne experience clinique, le Dr Rene Charles a pris la resolution de retourner en Haiti en juillet 1962, malgre des offres allechantes pour rester travailler aux Etats-Unis.

De retour en Haiti dans sa pratique medicale, il a ete mis en contact avec deux categories de patients :

Le premier groupe, en clientele privee, compose d’une petite minorite qui pouvait payer la prise en charge a long terme du diabete et de l’hypertension arterielle

Le deuxieme groupe : la large majorite de la population haitienne, incapable de se payer un traitement a long terme, et qui mourait prematurement de complications aigues ou de complications chroniques debilitantes. Pendant des annees, la situation de ces patients defavorises a tourmente le Dr Charles pour devenir son leitmotiv pour creer en 1987 l’Association haitienne de diabete, devenue en 1993 la Fondation haitienne de diabete et de maladies cardio-vasculaires (FHADIMAC). Il repetait sans cesse : <> repondant ainsi a l’appel de sa mission qui est <>

Le Dr Rene Charles a enseigne a la Faculte de medecine et de pharmacie de 1963 a 1990. Il a innove et developpe une methode pedagogique qui s’adressait a l’intelligence de ses etudiants tout en eveillant leur interet et alliant la theorie a la pratique. Il insistait toujours sur l’importance d’une bonne histoire et d’un bon examen clinique du malade.

En 1980, alors qu’il etait ministre de la Sante publique et de la Population (dont la duree a ete de huit mois), il a plaide pour la necessite de moderniser la medecine haitienne et la rendre accessible a tous. Il a magnifie la noblesse de la profession medicale qui fait des medecins des serviteurs de l’humanite souffrante, particulierement des defavorises.

En 1990, les revendications estudiantines encouragees par certains professeurs opportunistes, se revelerent, selon le Dr Charles, incompatibles avec la deontologie medicale. Face a cette situation, son enthousiasme disparut. Il n’eut plus l’envie d’enseigner a des jeunes qui ignoraient la grandeur de la profession medicale et tombaient dans la demesure de revendications inspirees par un populisme trompeur et avilissant. Ce desenchantement causa sa demission comme professeur a la faculte et le conforta a s’adonner a sa mission, <>.

Le Dr Rene Charles a recu de nombreuses distinctions:

Honneur et Merite du departement de la Sante publique d’Haiti.

1997 : Prix Dr Leon Audain (Haute distinction medicale en Haiti).

1998 : Honneur et reconnaissance de la Promotion Rosalvo Bobo

14 mai 2000 : Plaque de felicitations et de reconnaissance pour son oeuvre humanitaire au benefice des diabetiques en Haiti par les Laboratoires Novo Nordisk.

2002 : Aruba Diabetes Association for a life dedicated to Diabetes.

Mars 2003: Sir Philippe Sherlock distinguished Award (Jamaique) for outstanding services to the medical science in the Caribbean.

Novembre 2004: Honneur et Merite par le Lion Club de Delmas pour les services rendus en Haiti pour le Diabete et un modele prestigieux pour les jeunes generations

2005 : Excellence professionnelle par le Rotary International.

2005 : Honneur et Merite par le ministre du ministere de la Sante publique et de la Population (MSPP) Dr Josette Bijou pour son devouement a la cause de la sante en Haiti.

Decembre 2011 : Prix decerne par la Federation internationale de diabete a Dubai pour son combat contre le Diabete.

Novembre 2012 : Prix humanitaire de la Fondation Lucienne Deschamps.

13 Novembre 2014 : Prix d’humanisme par le CHAMI (College haitien de medecine interne) pour son engagement social et philanthropique, sa contribution au bien-etre et a l’epanouissement de ses patients et de sa communaute.

14 Novembre 2014 : Honneur et Merite decerne au Grade de Grand-Croix, (plaque d’argent) par le president Michel Martelly (Highest Award) pour sa haute contribution dans le traitement du Diabete et son appui professionnel de plus de 50 ans au systeme medical haitien.

Novembre 2015 : DLife Champion for his outstanding work in Haiti.

2016 : Honneur et Merite par le MSPP pour sa contribution dans la lutte contre le Diabete en Haiti.

2017: Universite Lumiere Honneur et Merite pour la lutte menee contre le Diabete et le support apporte a la population haitienne.

2017 : Honneur et Merite pour sa contribution a la formation de medecins de la promotion Jean Bartoli.

2019 : Honneur et Merite par la Fondation Lorquet pour une nouvelle Haiti pour son engagement et son dynamisme a l’amelioration du systeme sanitaire en Haiti au sein de la FHADIMAC.

Malgre ses nombreuses distinctions, le Dr Rene Charles a toujours ete humble et a l’ecoute de son entourage.

Le Dr Rene Charles a reussi sa vie. Pareille declaration surprend. A quelle aune mesure-t-on la reussite ? Pour Rene, il s’agissait de l’adoption et de la transmission de valeurs sures et edifiantes a ses enfants, a ses etudiants a la Faculte de medecine et a tous ceux qui le frequentaient. Une intense curiosite le guidait. La musique, la litterature, le sport, la mise en terre d’un magnifique jardin, les affaires publiques, autant de domaines qui le passionnaient et l’eloignaient de l’oisivete, la mere de tous les vices.

La force de Rene residait surtout dans sa foi. Elle s’est raffermie sous la courte papaute de Jean XXIII, l’un des papes les plus admires de l’histoire recente de l’Eglise. Le concile Vatican II qu’il a convoque, marqua de nombreux changements dans l’Eglise catholique romaine, la rendant plus proche des fideles, ce qui s’alliait bien aux ideaux de Rene.

D’abord facile, son sens de l’humour a toujours etonne chez un medecin aussi repute.

Un des merites de Rene est de savoir s’entourer de bonnes personnes. Sa femme, Marie Jose, l’a toujours epaule et conseille dans ses entreprises. Leur complicite de 64 ans dura jusqu’a sa mort.

Selon le docteur Simphar Bontemps, son cousin et contemporain, sa mission lui serait revelee en observant dans les annees 1970, les diabetiques demunis qui ne pouvaient faire face au traitement a long terme du diabete. Il comprit que la dimension du probleme necessitait une reponse institutionnelle en l’absence d’implication de l’Etat. Le docteur Bontemps, qui dirigeait alors l’hopital Saint-Francois de Sales, lui offrit la possibilite d’y organiser des cliniques.

Les premiers fonds epuiserent les economies de sa femme Marie Jose. Les obstacles renforcaient leur perseverance. L’Association haitienne du diabete, qui deviendra la Fondation haitienne du diabete et des maladies cardio-vasculaires, etait nee. Plusieurs professionnels apporteront leur assistance comme benevoles ou membres du conseil d’administration. Depuis des annees, l’equipe est expertement assistee par ses eleves Lunel Charlot, Eddy Jean-Baptiste, Philip Cleophat… sa fille, le docteur Nancy Charles Larco, et son gendre, le docteur Philippe Larco.

La Fondation a des cliniques, possede une pharmacie a bas prix destinee aux diabetiques, anime chaque annee a des fins de vulgarisation la semaine du diabete et accomplit des projets avec le ministere de la Sante publique et de la Population, ainsi que des organisations non gouvernementales. Une clinique des pieds a vu le jour pour eviter les amputations qui guettent les diabetiques et un hopital dont l’emplacement est disponible est prevu.

Tous les cadres sont benevoles, ce qui denote un certain handicap. Cependant la FHADIMAC demeure une reference. En contemplant son oeuvre, le docteur Antoine Rene Charles a estime avoir reussi sa mission comme relate dans son dernier livre, <>.

L’avenir d’une telle entreprise nous appartient. Dans une lettre posthume, le docteur Antoine Rene Charles a souligne les changements apportes par la FHADIMAC dans la vie des diabetiques haitiens tout en deplorant le peu d’engagement des dirigeants politiques pour l’avancement du pays.

L’elan de Rene envers les demunis a ete l’approfondissement d’une phrase que lui repetait son pere : <>

Me Gervais Charles / Dr Nancy Charles Larco