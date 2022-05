Le Dr Benetty Augustin kidnapp?e depuis 12 jours, les h?pitaux St-Luc et St-Damien restent ferm?s

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Dr Benetty Augustin, 44 ans, p?diatre sp?cialis?e dans les soins aux enfants ?pileptiques, kidnapp?e ? Laboule 12, le 5 mai 2022, alors qu’elle se rendait au travail, ? l’h?pital St-Damien, est s?questr?e depuis 12 jours en d?pit du versement d’une premi?re ran?on rassembl?e avec beaucoup de difficult?s, a appris Le Nouvelliste, lundi 16 mai 2022.

Les h?pitaux St-Luc et St-Damien, qui avaient arr?t? leurs activit?s, sont ferm?s depuis plus d’une semaine. Le 9 mai, l’h?pital St-Damien, un h?pital p?diatrique de 240 lits, et l’h?pital St-Luc, qui g?re un centre de traitement Covid de 120 lits en plus de ses 80 lits, ont ferm? leurs portes, exigeant la lib?ration du Dr Augustin. L’organisation Nos Petits Fr?res et Soeurs (NPFS) et la Fondation Saint-Luc (FSL) ont annonc? <>.

<>, avait indiqu? cet avis sign? du r?v?rend Fr?chette L. Richard, MD, fondateur et pr?sident de la Fondation St-Luc, Nos Petits Fr?res et Soeurs, Ha?ti. <>, a d?clar? un porte-parole. Cela fait huit jours que nous sommes ferm?s. L’h?pital Saint-Damien traite environ 80 000 patients par an – y compris les 60 ? 80 enfants qui se rendent quotidiennement dans sa clinique externe – souffrant de toutes sortes de probl?mes, de maux de ventre ? la malnutrition, en passant par le cancer. Saint-Luc, quant ? lui, traite environ 12 000 patients par an, dont ceux atteints de Covid-19 et les victimes d’accidents de moto, qui repr?sentent environ 90 % de ses soins de traumatologie. Il abrite ?galement l’un des rares scanners du pays.

Le directeur ex?cutif de l’Association m?dicale ha?tienne, le Dr Claude Sur?na, a ?t? <> par cette situation d’ins?curit? et de kidnappings qui persiste. <>, a-t-il fait savoir, (AMH), appelant ? des actions pour assurer la s?curit? de tous dans le pays. En mars dernier, le secteur m?dical avait observ? trois jours de gr?ve en r?action ? l’enl?vement de deux m?decins dans l’enceinte m?me de leur clinique ? la ruelle Berne. A cause de l’ins?curit? et de la violence, d’autres institutions sanitaires ont soit ferm? leurs portes temporairement, soit d?localis? leurs services. La fermeture des h?pitaux St-Luc et St-Damien depuis plus d’une semaine pour exiger la lib?ration de Dr Benetty Augustin prive de soins des enfants souffrant de cancer, des patients du Covid-19 et des femmes ayant une grossesse ? risque.