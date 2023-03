Le Dr Dieudonné Jean-Baptiste de la clinique médicale PHI prône la médecine fonctionnelle et ses bienfaits

​

Le Docteur Dieudonné Jean-Baptiste de la clinique médicale PHI prône la médecine fonctionnelle et ses bienfaits.

Le docteur Dieudonné Jean-Baptiste, fondateur de la clinique PHI a présenté le mardi 21 mars 2023 une conférence de presse pour faire la promotion de la médecine fonctionnelle. Le détenteur d’une maîtrise en épidémiologie a fait le point sur la différence qui existe entre la médecine fonctionnelle, la médecine traditionnelle et la médecine occidentale dominante.

En effet, la médecine fonctionnelle se concentre sur les “causes profondes” des maladies basées sur les interactions entre l’environnement et les systèmes gastro-intestinal, endocrinien et immunitaire pour élaborer des “plans de traitement individualisés”. Selon les explications du docteur Dieudonné Jean-Baptiste, cette branche de la médecine ne se concentre pas à traiter les symptômes de la maladie mais se penche plutôt sur leurs causes profondes.

Dans ses interventions, il a aussi souligné que cette branche prime le pilier de la santé. C’est une médecine prédictive, personnalisée, préventive, a-t-il mentionné pour montrer la qualité de cette branche.

Le spécialiste qui dirige la clinique médicale PHI depuis dix ans, a vanté la qualité de cette branche de la médecine. Il a révélé que des patients ont obtenu des résultats grâce à la médecine fonctionnelle. Les praticiens de la médecine fonctionnelle prétendent diagnostiquer et traiter des affections dont les études ont démontré l’inexistence, comme la fatigue surrénale et de nombreux déséquilibres dans la chimie du corps.

Lors de cette conférence de presse, Dieudonné Jean-Baptiste a indiqué quelques activités pour marquer les dix ans de la clinique PHI située au numéro 157, de l’Avenue Panaméricaine, Pétion-Ville, à côté de la maison des vins. Conférence débat, journée porte ouverte sont parmi les activités prévues du 23 au 25 mars sans oublier des activités culturelles prévues le dimanche 26 mars prochain à l’hôtel Montana.

La médecine fonctionnelle a été créée par Jeffrey Bland. Ce dernier a fondé l’IFM (Institute of Functional Medicine, en français Institut de Médecine Fonctionnelle) au début des années 1990 dans le cadre de l’une de ses sociétés, HealthComm. L’IFM, qui promeut la médecine fonctionnelle, est devenue une association à but non lucratif enregistrée en 2001. Mark Hyman en est l’un des principaux promoteurs.

